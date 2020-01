El niño torero que hizo vibrar la Plaza de Toros en Feria de Manizales

Con sus 102 centímetros de estatura, su cabello rubio cubierto con la montera y un traje de luces idéntico al de su matador preferido, el español Enrique Ponce, Martín Mejía Hincapié se robó el show en la primera corrida de la 65 temporada taurina de Manizales que concluye hoy.

Salió como los grandes: hizo el paseíllo, después la cruz sobre la arena, saludó a la presidencia, ejecutó una verónica y un remate que dejó a los espectadores con la boca abierta. Para terminar de completar una presentación soñada para él, le ofreció los pases al público con montera en mano, así como lo hacen los toreros más reconocidos del mundo.



“Yo escuchaba cómo decían ‘olé’ y después me sacó cargado Sebastián Castella”, narró con orgullo este pequeño torero, el más joven de la Tauroescuela Cormanizales, donde se han formado más de 600 niños y jóvenes apasionados por los toros.



La emoción invadió toda la plaza, pues -para muchos- esa es la prueba de que esta tradición sigue viva. Pero, sin duda, los más emocionados fueron sus padres, quienes no evitaron llorar de la emoción.



“Lloré al verlo hacer eso con tanta seriedad. Esto para él significa mucho y se preparó para que saliera bien”, expresó su padre, Luis Miguel Mejía.



Martín apenas tiene cinco años, pero el amor y la pasión por la ‘fiesta brava’ los lleva en el alma, pues cada palabra que sale de su boca parece que fueran de un taurino de años de recorrido. Y sí, pues desde el vientre de su madre va a la plaza, y -desde que puede hablar- pide que lo lleven a ‘La Monumental’ cada sábado sin falta.



“Empezó practicando tenis, pero lloraba y decía que el sábado era para ir a la plaza. Después con fútbol y aunque le encanta, siempre va motivado por saber que al siguiente día será sábado e irá a las clases. Esta es su mayor pasión”, comentó Mejía.



Martín dice que ahora le dan miedo los toros grandes, ni siquiera se imagina aún estar parado frente a ellos, pero asegura que ya puede enfrentarse a un becerro. Y, es que como buen seguidor, ama y defiende esta práctica.



“Aún es muy pequeño para entender todo lo que pasa, pero cada que le preguntan por un toro el responde que 'no le da pesar, porque nació para eso'. Nosotros hemos visto su amor, así que -mientras quiera-tendrá todo nuestro apoyo”, manifestó la madre de Martin, Diana Sofía Hincapié.



Y es que Martín los ha sorprendido desde pequeño con su afición. Cuando tenía dos años, le pidió al ‘Niño Dios’ una muleta, de cumpleaños un capote y ha pedido con insistencia su propia espada, que no le ha llegado aún.



Al pequeño aficionado le tocó una época en la que la tauromaquia ha perdido respaldo, a pesar de no estar legalmente prohibida, en capitales como Medellín, Cali y Bogotá ha perdido el apoyo estatal.



“Hemos hablado con él sobre que esto se acabará en algún momento, pero no lo comprende todavía, lo único que sabemos es que le permitiremos disfrutar de ello mientras pueda”, añadió Hincapié.



Ya varias veces ha salido en hombros, quizás no en unos de un monosabio de tradición, pero sí sobre los de Emerson, su profesor de la escuela taurina que recuerda a lo largo de la conversación.



Tal ha sido su motivación, que en una de esas salidas, cuando acompañó a los toreros al finalizar la corrida, le aseguró a César Rincón que había cumplido su sueño de ser torero.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO -MANIZALES