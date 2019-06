Tres años después Los Santos, Santander, permanece sin agua potable

El Acueducto Regional del Chicamocha, en Los Santos (Santander), al que se le han invertido $31.150 millones y debió entrar en funcionamiento en diciembre de 2016 para calmar la sed de los santeros, está suspendido y aún es indeterminado si servirá o no. Según la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) es quizá el peor ejemplo de planeación que se haya dado en la contratación pública de la Gobernación.

Este proyecto se vendió a los habitantes de Los Santos como el salvavidas para la escasez de agua en una zona donde las precipitaciones son casi nulas, los cultivos no prosperan como en los viejos tiempos por la aridez de la tierra y no hay forma de regarlos porque no existe un lugar del cual se pueda extraer el líquido.

Los pobladores se sostienen por el suministro de agua a través de carrotanques, porque algunos pozos que se construyeron se secaron.



Como solución a esta problemática, en la administración del gobernador Richard Aguilar Villa (hoy senador de Cambio Radical), y con Edwin Ballesteros (hoy representante a la Cámara por Santander por el Centro Democrático) como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), se elaboró el proyecto de llevar agua a Los Santos extrayéndola del río Chicamocha.



Para este propósito se realizó un contrato por $23.710 millones, el cual inició en junio de 2015 y debió terminar en diciembre de 2016. Pero, casi tres años después la obra no funciona, está suspendida y no se desconoce si se retomará.

El acueducto ha sido un caballito de batalla bastante difícil, lleva más de 3 años y era para 18 meses FACEBOOK

TWITTER

“El acueducto ha sido un caballito de batalla bastante difícil, lleva más de 3 años y era para 18 meses. Ya se pagó lo del contrato y en este momento está parado desde hace más de un año y no se vislumbra cuándo reinicie y cuando esto ocurra son 9 meses más (de prórroga), entonces eso es una preocupación grande”, dijo Mario Humberto Torres Macías, veedor de la CCB.



Según Torres Maciás, las principales fallas que tenía este contrato era la falta de planeación de las obras, los estudios previos y la falta de una interventoría severa sobre la ejecución.



Y es que en el tema de planeación, por ejemplo, no se contempló una vía desde la parte alta para llevar los materiales hasta el río para construir las bocatomas, ensamblar la tubería e instalar las bombas para impulsar el agua, por lo que se cambió la destinación de algunos recursos para construir la vía.



Tampoco se contempló la energía que consumirían las seis bombas que impulsarían el agua hasta la parte alta, por lo que a día de hoy el proyecto es inviable financieramente.



Además, no se previó la adquisición de servidumbres para instalar las torres que suministren energía a las bombas, negociación que está a cargo de la Alcaldía de Los Santos y que aún no se logra concretar, por lo que el proyecto no puede avanzar.

“Hay seis bombeos y los costos tarifarios no son competentes para los estratos uno y dos de Los Santos, porque las tarifas allá serían cuatro veces las de Bucaramanga. La única posibilidad sería una segunda etapa en la que las parcelas de La Mesa subsidiarán a los demás usuarios”, explicó Torres Macías

Las posibles soluciones

Para tratar de solucionar parte de los problemas, la gobernación de Didier Tavera Amado adicionó $7.218 millones desde inicios de año, pero no se pueden invertir por la falta de las servidumbres. Por ello, el proyecto tiene una prórroga de 9 meses, es decir, se prolongaría hasta marzo de 2020.



El gobernador Tavera Amado señaló que el proyecto por la titularidad de las servidumbres está en manos del Alcalde de Los Santos. Pero, hay una responsabilidad con la comunidad de llevar el líquido.



“Es lamentable que este proyecto, cuestionado por sus costos y que nosotros lo encontramos en fase de adjudicación y contratación, tuvimos que empezar a través de la Esant a enmendar los errores que se cometieron en la planeación y en la construcción del mismo”, dijo Tavera.



En cuanto a los costos tarifarios, el Gobernador señaló que el proyecto tiene una extensión sobre La Mesa con lo que se podría subsidiar la tarifa y “bajar los costos de quienes viven en Los Santos”.

Por ahora el tan anhelado líquido para los santeros no llegará este año. Pero, se espera que lo haga el próximo, bajo un tercer período de gobernador y alcalde.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN/Bucaramanga@luchox28