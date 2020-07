El municipio donde no hay espacio para sepultar a los muertos de covid

¿Dónde van a enterrar al próximo difunto?, es la pregunta que se plantea la gran mayoría de habitantes de El Copey (Cesar), toda vez que ya no queda un espacio libre en el Cementerio Municipal porque sencillamente colapsó.

El Camposanto está ubicado en el centro de la población, no tiene una infraestructura adecuada, a su paso se encuentran algunas tumbas abandonadas en mal estado y las últimas lluvias han deteriorado aún más su entorno.



Un problema que a nadie parece extrañar, pues desde hace más de dos décadas se viene hablando de hacinamiento en este lugar.

Debemos exhumar una o dos veces a las personas se saca todo el sedimento se incorpora el nuevo fallecido y luego en bolsas plásticas se introduce en el mismo cilindro las partes óseas FACEBOOK

TWITTER

"Debemos exhumar una o dos veces a las personas se saca todo el sedimento se incorpora el nuevo fallecido y luego en bolsas plásticas se introduce en el mismo cilindro las partes óseas que estaban en ese lugar, a veces tenemos hasta cuatro personas en un mismo nicho", explicó Ricardo Castillo, administrador del cementerio.



Al parecer, este no es el único de sus males, pues para muchos supone un riesgo ambiental ya que está ubicado en un área de uso de suelo no permitido para esa actividad y colinda con varias viviendas a su alrededor por la construcción de algunos barrios nuevos.



Hace cuatro años, la alcaldía de esta localidad presento ante el OCAD regional un proyecto para la construcción de un parque cementerio en un lote de cinco hectáreas, con el objetivo de solucionar esta problemática, pero no llegó a consolidarse porque el proyecto supera los 6.000 millones de pesos.



Para contrarrestar esta situación, Francisco Meza, alcalde del municipio, firmó hace poco un convenio por 2.380 millones de pesos para la construcción del nuevo cementerio y está a la espera de que se ejecuten estos recursos para materializar esta iniciativa.



Adicionalmente a esta obra, se han acondicionado dos hectáreas de un terreno del municipio, para un 'Cementerio Covid', previendo las posibles muertes de pacientes durante la pandemia de coronavirus.



"Se van a realizar 12 excavaciones en el suelo, dos inicialmente de forma organizada, donde cabrían unas 1.680 tumbas", recalcó el mandatario

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar