El mundo original de Moises Zabaleta

Yomaira Grandett/ El TIEMPO

La exposición, de entrada libre y gratuita, podrá visitarse de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.; sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y domingos y festivos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.