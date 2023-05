La búsqueda de cuatro hermanos en las selvas del Guaviare y Caquetá desde hace 24 días hace recordar casos como el del agente del CTI Andrés Felipe García, quien desapareció accidentalmente en la jungla en mayo de 2014 cuando tenía 25 años de edad.



Los niños indígenas son los presuntos sobrevivientes del accidente de un avión monotor que cubría la ruta Araracuara - San José del Guaviare, el pasado 1 de mayo. El piloto de la aeronave, la mamá de los menores y otro adulto -cuyos cuerpos fueron hallados dentro del avión- fallecieron en el percance.

La revista Cambio recordó el caso de este servidor del Cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación del que se perdió su paradero desde la mañana del 5 de mayo de 2014, cuando tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes) de las Fuerzas Militares, en compañía de varios integrantes del CTI, realizaron una operación especial contra alias 'Carlos Antonio Lozada', quien en ese entonces era cabecilla de las Farc.

García era uno de los dos funcionarios del CTI que tenían la misión de recolectar pruebas y realizar el levantamiento de los cadáveres, luego de que el Ejército bombardeó un campamento y asumió el control sobre la zona.



El joven agente del CTI debía descender desde una altura de 30 metros de un helicóptero, como lo había hecho minutos antes, sin ninguna dificultad, su compañero. Sin embargo, cuando García comenzó a descender se presentó una falla de combustible en la aeronave que forzó a los tripulantes a elevarse abruptamente. En ese momento el cuerpo del agente quedó enredado por la cuerda y él decidió cortarla con un cuchillo y caer al abismo de la selva. Desde ese instante no se supo nada más de García.



Cambio recordó que el piloto de la aeronave dio el aviso de emergencia y los comandantes ordenaron el envío de tropas a las coordenadas del sitio en el cual se había visto caer al joven. Más de 300 integrantes del Ejército y un grupo especial del CTI iniciaron la búsqueda.



Debido a que García contaba con un curso avanzado de supervivencia y más de siete años de experiencia en operaciones de combate creyeron que lo iban a encontrar fácil, pero esto no fue así. Todo lo contrario, nunca apareció.



Las posibilidades de que el agente hubiera sufrido graves lesiones eran muy altas y por eso fue clave encontrarlo lo más pronto posible.

Hallaron su morral y fusil

Una esperanza de hallar con vida al agente del CTI Andrés Felipe García surgió cuando se encontraron su morral y fusil de dotación, lo cual podría indicar que había sobrevivido a la caída y estaba caminando por la selva buscando ayuda, pero esto solo fue una ilusión.



Tal y como se está haciendo en la búsqueda de los niños indígenas, para tratar de ubicar al miembro del CTI se montó un gran operativo, el cual incluyó perifoneo, pero no se halló ni un solo rastro de él. Ni los indígenas que se vincularon a las labores tuvieron éxito.



De hecho, más de 600 hombres del Ejército, Fiscalía y hasta una bruja lo buscaron durante cerca de un año.



Incluso, los militares dejaron mensajes en los árboles para orientar al agente del CTI desaparecido.



El mencionado medio rememoró que se planteó que García fue secuestrado por los integrantes de las Farc que sobrevivieron al operativo militar. Esa hipótesis fue desvirtuada porque en las interceptaciones de comunicación del grupo subversivo no escucharon información relacionada con eso.



La búsqueda del agente García duró 11 meses hasta que el Ejército suspendió la misión. La Fiscalía decidió que a García había que tratarlo como desaparecido.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS