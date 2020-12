Los misterios que rodean al ganador del chance más alto de la historia

El propietario de un pequeño negocio a punto de quebrar, un funcionario de la Fiscalía o un policía retirado. Eso es lo que se escucha sobre quién es el ganador del chance con el mayor premio de la historia de este juego en el país, el cual se vendió en el barrio La Enea de Manizales.



Pero la verdad es que nadie en el barrio sabe quién es el nuevo millonario, dónde vive, si reside en el La Enea o si fue pura casualidad que llegó hasta un negocio de este sector de la capital de Caldas para hacer el chace con el que se volvió millonario el sábado 12 de diciembre.



(Además: La fiesta de locura en Cartagena que acabó con mi carrera actoral)

Por el momento la única persona que le conoce es Julián Hurtado, el gerente de la empresa de apuestas con mayor presencia en Caldas, Susuerte, compañía que entregará 6.982 millones de pesos a este afortunado que hizo los números 1919 de la Lotería del Cauca y 0709 de la Lotería de Boyacá, e invirtió 5.000 pesos.



“Es una persona mayor de 60 años. Creo que le va a durar porque es profesional, administrador de empresas, con especialización; es decir, tiene el conocimiento técnico y académico para administrar bien ese dinero”, precisó Jurado.

En este sector de La Enea se vendó el millonario chance de Manizales. Foto: Google Maps

La creencia popular es que, una vez alguien se vuelve millonario compra casa, carro y hasta se va del barrio y el país. Pero en esta historia ni siquiera hay certeza de si el nuevo rico vive en la zona.



Según los relatos que el nuevo millonario, o la millonaria, hizo el día que se presentó ante la empresa para reclamar su premio, una de sus motivaciones para jugar chance con frecuencia era que la suerte le diera algo de dinero para comprar el local donde funciona su negocio y en el que debe pagar arriendo.



Su emprendimiento, en el que trabajan varias personas, no la ha pasado muy bien por cuenta de la pandemia del covid-19, pero ahora la suerte le sonríe con mucho más dinero del que necesitaba para comprar el local.



(En otras noticias: Capturan al papá de Sofía Cadavid tras encontrarle sangre en su camisa)



“Cuando se compra chance en un barrio uno nunca sabe dónde vive la persona, a no ser que la conozca de antes. Cuando él se acercó para validar el premio respondía con monosílabos y nada muy claro, aseguró que no vivía en el barrio y la ciudad la frecuentaba poco, pero esa es la reacción natural al hablar con alguien a quien no se conoce y sobre un tema como esos”, señaló el gerente de Susuerte.

No vivía en el barrio y la ciudad la frecuentaba poco, pero esa es la reacción natural al hablar con alguien a quien no se conoce y sobre un tema como esos FACEBOOK

TWITTER

Y es que determinar quién es la persona que se volvió millonaria es más complicado en un barrio como La Enea, uno de los más grandes, más transitados y más comerciales de Manizales.



“Allá tenemos cuatro puntos de venta y la cantidad de personas que circula es demasiada”, aseguró Jurado.



(Le puede interesar: Toque de queda en el área metropolitana de Barranquilla)



Los vecinos no lo identifican, especulan, pero no hay certeza. Algunos dicen que es un policía retirado que desde hace unos días dejó de frecuentar un billar de la zona.



“Yo supe dónde lo vendieron porque fui a hacer un chance y allá estaban diciendo que la señora traía buena suerte, porque ella lo vendió, pero nada más. La vendedora no habló más del tema y solo se reía, hasta de pronto ni se acuerda de la cara”, dijo Andrés López, vecino del sector.



(Lea también: La historia de la mujer que tenía casi 4 millones de pesos en limosna)



Lo cierto es que el sábado 12 de diciembre, pasadas las 8:00 de la noche, este hombre llegó hasta ‘Dónde Mauro’, el punto de venta ubicado sobre la avenida principal de la ciudadela y le apostó -quizá- al número de la placa del carro, del portón de su casa, de alguna fecha de nacimiento, lo que vio en las alas de una mariposa o a los que se soñó varias noches seguidas, con la buena suerte de atinarle a todo.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO

Manizales