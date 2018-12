El millonario robo por el que investigan a  exdirectivos de Surtigas

Un fiscal de la dirección especializada contra la corrupción le imputó cargos a tres altos exdirectivos de la empresa Surtigas en Cartagena.



Se trata de Magín José Ortiga Pareja, exgerente general de la empresa entre los años 2013 y 2016.



Según el ente investigador, Ortega Pareja incurrió en los delitos de administración desleal, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito.



También fueron judicializados Ciro Said Lázaro Finamore, ex gerente administrativo y financiero y Luis Carlos Tangarife Kalil, ex director de Ingeniería y Construcción de esa empresa de servicios públicos, por los mismos delitos.

La Fiscalía indicó que el patrimonio personal del exgerente aumentó en unos 4.000 millones de pesos durante el período que estuvo en el cargo.



Según las investigaciones, entre 2014 y 2016 Ortega Pareja contrató servicios por 22.000 millones de pesos con empresas en las que tendría intereses, como es el caso de Porseguir y Proexcom.



Los investigadores encontraron que el exdirectivo tenía negocios con el representante legal de ambas empresas. También era socio de la empresa Creec, con la cual suscribió millonarios contratos.Según el ente investigador estas empresas con las que contrató Ortega Pareja hicieron transferencias bancarias a cuentas del directivo y a las de familiares suyos en el extranjero.

"Los reparos en los contratos van desde irregularidades en los consecutivos de la facturación, duplicidad, celebración de contratos con el mismo término de vigencia, compra de pólizas por debajo del costo de los contratos, montos mayores al valor del que pueden contratar por año con empresa y no llevar ante la junta directiva de Surtigas algunos contratos según un monto estipulado", señaló el ente acusador que presentó como pruebas los contratos irregulares.



Con la empresa Construmag para la construcción de redes. Se trata de un contrato firmado el 11 de mayo de 2015 por un valor de 564 millones de pesos.



Con la misma empresa contrató la conexión y mantenimiento de redes, con un contrato firmado el 16 de abril de 2014 por un valor de 4019 millones de pesos.



También con Construmag se contrató conexiones y mantenimiento de redes, en un contrato firmado el 17 de abril del 2015 por un valor de 3650 millones de pesos.



Construmag vuelve a aparecer en la construcción de redes con un contrato del 10 de junio de 2016 por un valor de 196.115.291 millones.



Con la empresa Incoredes los directivos procesados contrataron la interventoría e instalación de redes el 7 de abril de 2014 por un valor de 3.713.655.000 millones de pesos. y otra interventoría, con la misma empresa, l 2 de abril de 2014, por 1200 millones de pesos.



Con la empresa Construcert contrataron el 2 de abril de 2014 una interventoría por un valor de 8.655.195 millones de pesos.



Fue la misma empresa Surtigas, luego de auditorías, la que denunció ante la Fiscalía General de la Nación el millonario robo al encontrar inconsistencias en siete contratos firmados entre 2.013 y 2.016.



"Los programas de ética empresarial en Surtigas S.A. son estrictos y la denuncia formulada es clara evidencia de esa política. La empresa prestará a la Fiscalía General de la Nación toda la cooperación que requiera", señaló Surtigas en comunicado de prensa.



Cartagena