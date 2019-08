El ‘millennial’ quindiano que recorre el mundo con la ONU

“Me propuse llegar a la ONU y lo logré. Pienso que la clave está en hacer todo lo posible para conseguir una meta. No fui exitoso desde el principio, fui discriminado por ser tan joven pero quiero cambiar esos estereotipos”, con estas palabras abre sus intervenciones Juan Pablo Celis García, un quindiano de 26 años que actualmente es representante juvenil para la Organización de Naciones Unidas en New York, Estados Unidos.

En los últimos cinco años, Celis ha recorrido decenas de países gracias a los proyectos de juventudes en los que ha trabajado con la ONU. Sin embargo relató que llegar hasta allí no fue fácil y aunque no nació en un hogar de clase alta y egresó de un colegio público de Armenia, buscó nuevas oportunidades fuera de la ciudad y asegura que logró sus sueños.



“Mientras descubría las oportunidades también vi la discriminación hacia los jóvenes en los diferentes sectores, piensan que somos demasiado inmaduros o que no podemos solucionar problemas. Hemos intentado cambiar eso mediante conversaciones con los diferentes representantes de los 193 países que hacen parte de la ONU”, señaló Celis.



El joven comenzó estudiando ingeniería en una universidad de Medellín, luego cambió de carrera, se decidió por Negocios Internacionales y también estudió una maestría en asuntos internacionales. “Mi camino con Naciones Unidas ha variado mucho pero siempre ha tenido un propósito principal que es el empoderamiento de los jóvenes y la participación inclusiva de ellos”, contó el joven.



En Egipto se vinculó unos meses con un proyecto que ayudaba a niños de ambientes vulnerables luego en Brasil apoyó un proyecto que beneficiaba a habitantes de la calle portadores de VIH Sida. También estuvo participando en proyectos sociales en Costa Rica, Arabia Saudita, Alemania, China, México y otros países.



Recientemente fue invitado por el programa ‘Quindianos por el mundo’ a dar varias conferencias y a reunirse con gremios y autoridades del Quindío con el propósito de incentivar la generación de nuevas oportunidades para los jóvenes en el departamento. Además, recibió un reconocimiento por parte de las entidades vinculadas al programa, por su labor adelantada durante estos años en la ONU.



“Gracias a sus habilidades y la disciplina logró ser becado en Estados Unidos y es un ejemplo de que se puede aprender inglés en la región y aplicarlos en otro lugar del mundo. Con Juan Pablo vamos a empezar a trabajar con varias plataformas que les permiten a los jóvenes acceder a formación formal e informal”, dijo Sayal Lorena Aristizabal directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Alexander Von Humbolt.



Quindianos por el mundo es una iniciativa de marketing territorial apoyada por la Agencia de Inversión de Armenia, Quindío Convention Bureau, la Universidad Alexander Von Humboldt, la Cámara de Comercio de Armenia, la Gobernación del Quindío, Alcaldía de Armenia y otras entidades.



El programa arrancó en febrero pasado con la conferencia de la especialista en marketing político y estrategias de campaña, Karen Gaviria, que ahora está apoyando un proyecto con escuelas de formación juvenil en Armenia. El próximo encuentro será el primer semestre del 2020.



Para el próximo encuentro se tiene pensado traer a varios quindianos influyentes en el contexto global, para lo que se encuentran en conversaciones.



“Buscamos identificar a quindianos alrededor del mundo que sean reconocidos en su campo de acción o disciplina y que quieran contribuir con sus destrezas profesionales o personales como un aliado a nivel internacional para promover proyectos a favor del departamento. Estamos construyendo nuestros canales para recaudar más información sobre quindianos, ya tenemos 20 y sabemos que hay muchos más. Esto no termina con la conferencia, con la primera invitada estamos trabajando en proyectos de liderazgo juvenil”, agregó Aristizábal.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO ARMENIA