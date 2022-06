Después de las 3 de la tarde, las trochas que conducen a la mayoría de los ocho corregimientos en Suárez se ven desoladas.



Los moradores de este municipio caucano prefieren ya no hablar cuando se menciona el nombre del abatido Léyder Johany Noscué, alias ‘Mayimbú’, el exjefe de la columna ‘Jaime Martínez’, de las disidencias de las Fac, que cayó el lunes en una operación del Ejército, en la vereda Santa Bárbara.



Siempre ha existido el miedo y la ley del silencio sigue imperando entre las comunidades asentadas en esta zona, donde viven poblaciones afro –dedicadas a la minería-, además de indígenas y de mestizos.



(Le puede interesar: Alias Mayimbú murió en operación de la Fuerza Pública en Cauca)

Hablando casi en susurros, algunos campesinos confirmaron que por presión de las 12 estructuras del grupo armado también se siembra coca, pero advirtieron que no es una opción, sino casi una obligación para sobrevivir. No solo porque pueden recibir algunos pesos de más, mientras llega la época de cosechas del café y del plátano, cada 18 meses, sino porque pueden continuar vivos y sus familias.

No importa que hayan matado a ‘Mayimbú’. Llega otro a sustituirlo y la situación sigue igual o peor. FACEBOOK

TWITTER

Los pobladores dicen que las antiguas Farc se ocultan en las montañas, pero que están atentos a cualquier movimiento. De llegar algún extraño se activan las alertas entre disidentes del casco urbano y el área rural. Establecen retenes en las trochas y deciden a quién le permiten el paso y a quién no.



“No importa que hayan matado a ‘Mayimbú’. Llega otro a sustituirlo y la situación sigue igual o peor. Hay amenazas a los indígenas, los que vivimos en Cerro Tijeras, siguen los combates, no importa si la comunidad organiza asambleas y marchas para rechazar la violencia. Eso es peor porque los disidentes, no solo ellos, también grupos paramilitares y de la guerrilla del Eln, declaran objetivos de muerte a quienes se interponen en su camino”, anotó un indígena nasa.



De acuerdo con la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (Acin), los combates no han cesado, pese a las muertes de varios cabecillas de las disidencias.



La Acin y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) denuncian zozobra en las veredas Matecaña, Agua Blanca, Paraíso, Manzano, Cascada, Altorico y San Ana, del corregimiento Agua Clara por estos enfrentamientos entre grupos armados y hasta con el Ejército.



(Además: Alias Mayimbú: las fotografías que prueban su caída en combate en Cauca)



El indígena contó que el 8 de mayo un hombre, que iba con sus dos hijas en una moto, fue asesinado por violar la orden de toque de queda. “No importó ni siquiera que eran dos pequeñas, entre ellas, una bebé”, relató.



En esta región se encuentra el llamado ‘Triángulo de la marihuana’, pero también de la coca. Solo en Corinto, Toribío y Miranda hay más de 100.000 hectáreas de marihuana, mientras que en zona rural de Suárez hay otras 100.000 de coca, según la asociación indígena.



Es allí, donde las 12 estructuras de estas disidencias ahora quedan bajo el poder de un hombre que fue cercano a Manuel Marulanda, de vieja data y más sanguinario que el propio ‘Mayimbú’, según el Ejército. Se trata de Óscar Eduardo Sandoval, alias ‘El Mocho’.



Todos estos municipios del norte caucano sumaron más de 300 homicidios en el último año, según Medicina Legal. Solo en Argelia, con más de 40.000 habitantes, hubo 77 homicidios; Suárez, con una cifra similar de moradores, tuvo otros 31 asesinatos, y en Corinto, se contabilizaron 50 más.

Líderes indígenas del resguardo Cerro Tijeras y Corinto, que forman parte de la Acin, aseguraron que no están de acuerdo con señalamientos de que protegen a los disidentes.



"Si hubo quienes se llevaron el cuerpo de ‘Mayimbú’para ocultarlo del Ejército, luego de ser abatido el pasado 13 de junio, lo hicieron porque están dentro de la disidencia y aquellos que no están optaron por guardar silencio para que no los maten”, comentó el indígena nasa.



En la Acin manifestaron que “los indígenas siguen siendo perseguidos porque el norte del Cauca se consolida cada vez más como un corredor estratégico hacia el interior del país y hacia el Pacífico para la producción, la distribución y la comercialización de droga y armamento de los alzados en armas. Los indígenas estamos protegiendo nuestros territorios”.



El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, considera que la muerte de ‘Mayimbú’ es un golpe fuerte a estas estructuras que permite avanzar hacia el camino de la paz. Sin embargo, el secretario de Gobierno del Cauca, Luis Cornelio Ángulo, dijo que después de que apenas fue abatido, la violencia se ensañó, de nuevo, con Suárez con la moto bomba activada en contra la estación de Policía que dejó herido a un uniformado y con otra moto que estalló en Corinto, donde por fortuna solo hubo viviendas afectadas.

Más noticias de Colombia

- Daniel Quintero vuelve al cargo tras acabar la segunda vuelta presidencial



- ¿Qué viene para Rodolfo Hernández tras perder las elecciones con Petro?



- La laguna de Luruaco, destino ideal para la práctica de deportes náuticos​