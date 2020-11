El mesero del Hotel Almirante en Cartagena que atiende con el alma

A las 9 de la mañana, el comedor del restaurante del Hotel Almirante de Cartagena está lleno de comensales.



El hotel, ubicado en el sector de Bocagrande, reabrió puertas en medio de la pandemia el pasado 2 de octubre con fuertes medidas de bioseguridad.



En una mesa alguien pide más café, unos niños de otra mesa quieren más pan.



En medio de la sinfonía de risas, susurros y cubiertos sobre porcelanas aparece Víctor Díaz, menudo y de 1,65 de estatura.



Mientras afuera el Caribe es bullicio, para Víctor el mundo gira en medio de un silencio perpetuo.

Díaz es uno de los 5 empleados del programa ‘labor sin barreras’ que desarrolla el Hotel Almirante desde hace tres años, en el cual vincula a personas con discapacidad.



Víctor vive desde niño con sordera profunda, una discapacidad que lo aísla del mundo y lo mantiene en un silencio eterno.



Pero como reza el programa con el cual lo acoge el hotel Almirante, su sordera no es barrera para que cumpla con sus responsabilidades en detalle.



Víctor pronuncia los nombres de algunos de sus compañeros y palabras claves para su desempeño diario como café, agua, pan… Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El hombre de 33 años se mueve ágil entre las mesas y sonriente recibe a los huéspedes del hotel que llegan para desayunar.



“Estudié en el Sena, pero fue muy difícil conseguir la práctica. Toqué muchas puertas pero me rechazaban me decían ‘cómo te vas a comunicar’”, escribe Víctor sobre una hoja en blanco para comunicarse con el periodistas que lo entrevista.



Porta sobre su pecho, sobre su camisa muy blanca, una escarapela que lo identifica como funcionario del hotel con discapacidad auditiva.



‘Soy sordo, pero estoy para atenderle’, señala su escarapela.



Juan Andrés Lozano, gerente general del Hotel Almirante, y uno de los promotores del programa 'Labor sin barreras'. Foto: archivo particular

Con sus compañeros de trabajo la comunión es total en las horas laborales, y la comunicación es fluida.



“Tiene ímpetu y ganas de trabajar, y me entiendo muy bien con él, si todos ponemos de nuestra parte este tipo de programas de inclusión son un éxito”, señala Juan Andrés Lozano Espitia, gerente del hotel Almirante.



Pese a la pandemia y a la crisis económica, Víctor conservó su empleo, gracias a su profesionalismo.



“Entró a trabajar el 27 de octubre del año 2017, nunca se me olvidará, y hoy es uno de los empleados insigne de nuestro hotel”, recuerda Liliana Padilla, gerente de personal del hotel Almirante, quien agrega que desarrolla largas conversaciones con Víctor sin ningún problema.



Su proceso de pasantías duró 6 meses, pero su carisma, sus ganas de trabajar y, ante todo, su profesionalismo fueron clave para que una vez terminara sus prácticas la cadena hotelera, al día siguiente, lo contratará.



'Labor sin barreras', el programa ejemplo del hotel Almirante

Víctor no es solo un empleado insigne de la cadena a quien conocen muy bien todos sus compañeros y los integrantes de la junta directiva del hotel, es además un símbolo del programa ‘Labor sin barreras’, porque fue el primer empleado en ser contratado de forma indefinida.



"Todo lo que soy se lo debo a mi madre quien me impulsó siempre para salir adelante", expresa el mesero, quien acompaña sus textos con señas de fraternidad.



Además de Víctor, el hotel cuenta en sus filas con otras personas con sordera como Roberto Carlos Arned, aprendiz de cocina y planificación, quien ha estado vinculado al hotel en dos oportunidades.



Dayanis Díaz es aprendiz de habitaciones. Ella finalizó su etapa de prácticas y fue contratada de inmediato como camarera.



Jesús Humberto Vergara, aprendiz del área de sistemas, y Yili Johana Pérez, aprendiz de cocina. También trabaja para el hotel Wendy Pérez, aprendiz de mercadeo, quien tiene discapacidad visual.



“En el hotel todos nos hemos capacitado además en lenguaje incluyente. Por ejemplo, no existen personas sordomudas. Existen personas con discapacidad auditiva de algún nivel. Ellos tienen su aparato fonador perfecto, pero la ausencia del sentido del oído los aleja del vocabulario". Agrega Juan Andrés Lozano, gerente general del hotel.



Víctor pronuncia los nombres de algunos de sus compañeros y palabras claves para su desempeño diario como café, agua, pan…



Fuera del hotel, Víctor es un futbolista consumado que hace parte de la selección Bolívar de personas con algún grado de sordera.



Su discapacidad no es impedimento para que recorra la ciudad en bicicleta, otro de sus deportes favoritos.



El Hotel Almirante es pionero en programas de inclusión.



“Llevamos el programa a la dirección de recursos humanos de Cotelco y hoy hoteles como Bastión Real, Las Américas, Casa San Agustín y casinos tienen en sus filas funcionarios con discapacidades”, agrega Padilla.



Personas como ellos se han convertido en un plus para la cadena, pues los huéspedes con discapacidad que llegan al hotel encuentran en estos funcionaros un diálogo fluido.



“Víctor además atiende eventos de convenciones y reuniones en nuestros salones. Por ejemplo, un funcionario público que lo admira mucho es el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien siempre pide que sea Víctor quien lo acompañe en los eventos que la Procuraduría realiza en el hotel”, concluye la gerente de personal.

