El médico pereirano que investiga las causas del alzheimer

Gracias a su insistencia e interés por entender el por qué suceden las cosas, cuál es el fenómeno que determina los estados de la materia o que algo sea de un color u otro, blando o líquido, frío o caliente; fue lo que llevó al médico y neurólogo pereirano Herman Moreno Dávila, a tocar las puertas del científico Rodolfo Llinás de quien logró le “heredara” su laboratorio en New York y compartiera su conocimiento.

“Siempre tuve interés en saber cómo están estructuradas molecularmente las cosas, por ejemplo conocer por qué hay una situación que hace que un corazón lata de manera casi autónoma, en realidad la medicina no me interesaba tanto como práctica, sino como una aproximación”, contó sobre sus inicios Moreno Dávila.



Este médico de la Universidad de Caldas, neurólogo de la Universidad de New York y con especialización de neurocomportamiento de la Universidad de Columbia, decidió luego de hacer un internado en los laboratorios de fisiología de la Universidad Nacional y el hospital San Juan de Dios, irse a los Estados Unidos a aprender inglés y estudiar historia del arte.



Estando allí y gracias a una docente que le dijo que se enfocara en lo suyo, lo conectó con Llinás, sin embargo a pesar de contar con el “puente” fue toda una hazaña lograr que el científico lo atendiera.



“Llevaba varios días yendo a pedir que me atendiera, con un traje prestado y le dije a la secretaria que tuviera consideración que ya eran bastantes viajes allí y con el mismo saco y por fin me hicieron pasar”.



Cuando Llinás le atendió, Moreno le pidió que lo dejará estudiar canales iónicos, a lo que el científico le preguntó ¿cuánta biofísica sabe, ¿cuánta bioquímica sabe?, ¿cuánta matemática aplicada sabe?, ¿geometría espacial?, y Moreno con su saco prestado y con 8 posturas seguidas, solo atinó a decirle que muy poco porque era médico, ante lo que el científico le respondió, váyase a sacar sangre.



Sin embargo a pesar de ser un hombre bastante ácido, y al ver la insistencia del médico lo remitió con un profesor mexicano llamado Bernardo Rudy, quien es reconocido por sus investigaciones sobre canales iónicos de potasio.



“Estuve como voluntario, allá hice mis primeros pinos en fisiología celular o fisiología de las neurona, mirando la estructura de los neuronas que se llaman los canales iónicos”.



Sin embargo la economía no le permitía seguir por amor a la ciencia y se dijo a si mismo que era necesario “comprar aunque sea una bicicleta” y tomó la decisión de regresarse a Colombia a trabajar en la Universidad Nacional y aunque Rudy le dijo que no lo hiciera, Moreno le insistió que necesitaba un salario y que así no podría seguir, y regresó.​

Se reencontraron​

Seis meses después Llinás estuvo en Colombia dictando una conferencia y allí se reencontró con el pereirano y le dijo que volviera. Moreno le respondió lo mismo que ya le había dicho a Rudy; sin embargo tiempo después recibió de parte del científico el salario solicitado y el tiquete para que retornara a los Estados Unidos.



Desde ese entonces está allí y lleva 26 años dedicado al trabajo en el laboratorio, estudió neurología clínica y se especializó en neurología cognitiva como una manera de entender el cerebro y empezó su travesía por las enfermedades neurológicas y especialmente el alzheimer.



Dice que a pesar que el alzheimer es una enfermedad que no cuenta con cura y lo único que se ha logrado es tratar sus síntomas, sus investigaciones hechas con ratones han demostrado que la ruta que se suponía era la que demostraba el por qué se da la enfermedad no era la definitiva y que la problemática puede tener su incidencia en factores como el incremento de los lípidos en el cerebro.



“Pienso que hay que replantear cuál es la fisiopatología del alzheimer, yo pienso que nos equivocamos y ahora vamos por otro camino, porque la línea de arranque ha sido explicarnos por qué se acumulaban dos proteínas en el cerebro llamabas Betamiloide y Tau, por qué producen la patología de demencia, pero esos dos, son resultado de algo que está sucediendo más arriba en la cadena desde el punto de vista de señalización celular y muy probablemente sea a nivel de las membranas y los lípidos, pero hay un nivel que apenas lo pudimos evidenciar y nos estamos moviendo en esa dirección”, resaltó.



Cabe destacar que según lo explicó Moreno el alzheimer es producido por factores de riesgo como el envejecimiento, un factor genético, la incidencia en personas que hayan sufrido derrames y los que actualmente está investigando y que cree los que más derivan en la patología como la diabetes y la hipertensión.



“Toda la investigación que yo hago ahora con ratones, me están demostrando que los trastornos de los lípidos en el colesterol y lo referente a la dieta, son claves con el alzheimer y todo lo relacionado a la dieta”.



Así mismo aclara que hay muchos mitos al respecto como todo lo que se habla que se hagan ejercicios mentales, sopas de letras, crucigramas, argumentando que lo que sí funciona y es porque ayuda a contrarrestar los factores de riesgo, más no la enfermedad, es el ejercicio físico, que ayuda a que no se acumulen las dos proteínas que producen el alzheimer, “una la dieta mediterránea con los frutos del mar, quesos y aceite de oliva, entre otras alternativas”.



El próximo 13 de septiembre el médico realizará el conversatorio “Cómo entender un cerebro con alzheimer” en el Hotel Movich y está dirigido no solo a la comunidad médica y científica, sino a las familias que tienen un paciente con dicha patología.



El foro tiene una inversión de $100.000 y las boletas se puede adquirir en los puntos de venta de Tu Boleta ubicados en los almacenes Éxito del país.