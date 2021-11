Magdalena pide más biológicos para ponerse al día con vacunación

A diferencia de otras regiones del país que ya completaron la inmunidad de rebaño con hasta un 77 por ciento de vacunación contra el covid, el departamento de Magdalena sigue presentando retrasos y alcanza a la fecha solamente un 43 por ciento.

El ministro de salud, Fernando Ruiz se refirió en su cuenta de twitter a la amplia diferencia que existe en la aplicación de dosis entre un departamento y otro, y reconoció la necesidad de que las ciudades y municipios se coloquen al día con el esquema.



“A estas alturas de ejecución del #PlanNacionalDeVacunacion se observan diferencias importantes, en cobertura, entre departamentos. Es urgente cerrar esas brechas”, manifestó Ruiz.

En Magdalena que está entre los 10 departamentos con menor porcentaje de vacunas aplicadas, la Secretaría de Salud responsabilizó de este rezago directamente al Gobierno Nacional.



La jefe de esta cartera, Diana Celedón, manifestó que en el departamento ha sido imposible lograr mayores avances en la vacunación, debido a las bajas cantidades y demoras en la llegada de dosis destinadas a esta población.



“El 43 por ciento en cumplimento nacional va ligado al esquema de envío de vacunas al territorio de Magdalena. No ha sido culpa de nosotros”, indicó la secretaria.



Celedón detalló que esta región durante 15 días no recibió lotes de vacunas, lo cual afectó el ritmo de distribución y suministro del biológico.



No obstante, durante este tiempo desde la Secretaría de Salud se implementaron estrategias en los municipios para cubrir y avanzar con el plan.

“Solicitamos al Ministerio de Salud 109 mil dosis para avanzar pero no hemos recibido respuestas”, agregó la funcionaria.



Diana Celedón aseguró que a penas el departamento recibió 37 mil dosis, logró aplicarlas diariamente a 14 mil personas de los 29 municipios.



“Es necesario que nos hagan mayores envíos para recuperar el tiempo y cubrir el total, solo de esa manera podremos alcanzar la inmunidad de rebaño a 30 de noviembre con el 70 por ciento de cobertura”, anotó la Secretaria de Salud Departamental.

La funcionaria destacó el trabajo que desarrollan las brigadas de vacunadores en el territorio para llevar el biológico a zonas de difícil acceso.



“Es bien sabido que el Magdalena tiene una geografía dispersa en la que resulta difícil movilizarse. De todas maneras, nuestro personal de salud ha conseguido superar las adversidades y cumplir todos los días con el cronograma. El problema es cuando nos quedamos sin vacunas que aplicar”, puntualizó Diana Celedón.



La Secretaría de Salud Departamental, hizo un llamado al Ministerio de Salud a que aumente y agilice el número de biológicos dispuestos al Magdalena para que consiga mejorar sus indicadores de vacunación.

Comercio nocturno solicita jornada de vacunación

La Asociación de Comerciantes Nocturnos de Santa Marta le solicitó a la Alcaldía una jornada de vacunación masiva contra el Covid-19.



Con esta petición, el gremio pretende lograr la inmunidad en los empleados de alrededor de 300 establecimientos nocturnos legalmente constituidos.



De acuerdo con lo manifestado por Fidel Mozo Paredes, representante legal de la asociación, se solicitaron cerca de 1.500 dosis para inmunizar a todo el personal de bares, discotecas, casinos, gastrobares, entre otros.



“Acogemos la medida de exigir el carné, ya que no queremos que nos vuelvan a cerrar, pero le pedimos también a la Alcaldía que ahora que viene la temporada alta todas nos brinden garantías para no afectarnos nuevamente”, indicó el Fidel Mozo.



Los comerciantes esperan esta semana una respuesta de la secretaría de Salud para que la jornada de inmunización se adelante antes del 15 de noviembre que comenzaría a exigirse el carné de vacuna en este tipo de negocios.





Roger Urieles

Twitter: @rogeruv

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

