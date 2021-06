El maestro Adolfo Pacheco está en UCI pero estable

Bajo sospecha de enfrentar un cuadro de covid-19, después de un fuerte dolor en el pecho y mareos, fue remitido el músico y compositor Adolfo Pacheco a la Clínica Cardiovascular de Sincelejo, donde está recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos.



Al frente de su atención se encuentra el médico intensivista Omar Castilla, quien de inmediato ordenó una prueba de antígenos para descartas la sospecha del covid-19, resultado que fue negativo en primera instancia.



De la misma forma se descartó que el paciente presentara un problema de infarto en el momento, luego de los exámenes que se le practicaron.



En este momento se encuentra estable, no presenta deterioro del patrón respiratorio, no hay nada que sugiera que está haciendo un infarto, se encuentra en una condición estable

“Cuando llegó le colocamos oxígeno a cuatro litros, saturando en mesas y buscamos descartar que se tratara de un covid, o de una falla cardíaca por la enfermedad de base que viene presentando como antecedente”, dijo en su momento el médico intensivista.



Señaló que se le colocó una máscara de oxígeno a bajo flujo y se ordenaron todos los estudios complementarios.



“Él se encuentra sin dolor en el pecho, sin dificultad respiratoria y los estudios realizados hasta ahora muestran son cambios crónicos, no cambios agudos, se encuentra consciente y orientado”, señaló.



Se estableció además por parte del médico, que con el primer resultado negativo para covid-19 en la prueba de antígeno, se hará un nuevo examen de RT-PCR para descartar totalmente que se trate de una infección por el virus.

Cuando llegó le colocamos oxígeno a cuatro litros, saturando en mesas y buscamos descartar que se tratara de covid, o de falla cardíaca por la enfermedad de base que viene presentando como antecedente

En UCI

Mientras tanto el maestro Adolfo Pacheco fue recluido en la Unidad de Cuidados Intensivos -UCI- donde recibe todas las atenciones del caso.



“En este momento se encuentra estable, no presenta deterioro del patrón respiratorio, no hay nada que sugiera que está haciendo un infarto, se encuentra en una condición estable, apenas estamos en las primeras 24 horas y no sabemos hacia donde vaya a evolucionar”.



Manifestó, que espera que el paciente continúe mejorando gracias al manejo clínico que le están dando.



El maestro Adolfo Pacheco se encontraba en su casa de San Jacinto (Bolívar) cuando se sintió mal y después de ser revisado en el hospital local, se determinó su traslado a Sincelejo para una atención especializada.



Su hija Gloria informó, que su papá es un paciente diagnosticado con insuficiencia cardíaca, con patología de base la diabetes y que se encuentra estable.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

