El macro proyecto para La Mojana está desfinanciado

Un déficit de 2,5 billones de pesos, que serían destinados a la ejecución de la segunda etapa del macro proyecto de La Mojana, anunció en su reciente visita a Sucre el director nacional del Fondo de Adaptación, Édgar Ortiz Pabón, quien evaluó lo que se ha hecho y lo que resta por hacer.

Durante el desarrollo de la mesa de trabajo, el funcionario reveló que el gobierno de Juan Manuel Santos no apropió los recursos necesarios para adelantar obras dirigidas a la construcción de viviendas, el área de salud y la construcción de los colegios, que fueron seriamente afectados en su infraestructura por la ola invernal 2010 - 2011.



“Es importante contar la verdad, esa segunda fase, hoy no tiene los recursos. No se dejaron, del anterior gobierno”, precisó Ortiz Pabón.



El director nacional del Fondo Adaptación manifestó que en el departamento se han invertido 490.000 millones de pesos en viviendas, sedes educativas, salud, alcantarillado, acueducto, desarrollo social y productividad; medioambiente y mitigación del riesgo; y que para la segunda fase, se necesita un total de 3.7 billones de pesos, los cuales, ya se están gestionando.

Es importante contar la verdad, esa segunda fase, hoy no tiene los recursos. No se dejaron, del anterior gobierno” FACEBOOK

TWITTER

Aseguró, que los recursos para la construcción de los muros de contención en San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar) están garantizados, y que con el levantamiento de estos, se protegerá el 70 por ciento de la población, que se encuentra expuesta al riesgo de inundaciones.



“Es un proyecto importante del orden regional y nacional. Es la parte donde de cierta manera se hace la amortiguación de todas las aguas del país” señalo, Ortiz Pabón.



Puntualizó que otros macro proyectos a cargo del Fondo de Adaptación también requieren la gestión de más recursos como las obras para el Canal del Dique en el sur del Atlántico y Los Jarillones del río Cauca en Cali.