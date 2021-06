El líder indígena Hermes Pete aspiraría al Senado de la República

El líder indígena y consejero Mayor del Cric, Hermes Pete, confirmó que aspirará al Congreso de la República.

Pete Vivas, uno de los dirigentes representativos en el movimiento indígena en el Cauca hizo el anuncio en medio del paro nacional, y en momentos que la minga del suroccidente colombiano tiene como propósito viajar a Bogotá.



El dirigente del Cric de 38 años es casado y tiene cuatro hijos. Es el cuarto de siete hermanos. Además es hijo de cultivadores de café en la zona de Tierradentro.



Pete es técnico en Teología, del seminario Indecamino de Villavicencio. También es técnico en Sistemas del Sena.



Señala que cursar su bachillerato fue difícil debido a las largas distancias y la falta de colegios en su territorio Páez, Belalcázar.



La decisión definitiva para ser candidato al Senado de la República se tomará el próximo 29 de junio en una asamblea de las comunidades indígenas en la que se evaluarán los nombres de todos los candidatos.



“En nuestro ejercicio no somos nosotros los que proponemos, es la comunidad en el ejercicio que se viene adelantando, pero aún no es definitivo", dice Pete Vivas.



Y agrega: "Como ciudadanos y colombianos en el derecho constitucional que también nos da, si la comunidad hace esa proposición así será, si no, con toda la tranquilidad esperamos siempre la decisión del pueblo, no nosotros como líderes”, agregó Pete.



