Una estafa contra Cartagena y otras revelaciones del  libro blanco 

Durante el primer semestre del 2019 la alcaldía de Cartagena gastó 5.800 millones de pesos en ordenes de prestación de servicios (OPS). Para el 2020, en el mismo periodo, en medio de la pandemia, el Distrito ha gastado 1.800 millones de pesos en OPS.



Por ejemplo, la administración de Justicia del Distrito contrató 178 OPS durante el primer semestre del 2019 por un valor de 2.017 millones de pesos. Para este año, la administración de justicia de la ciudad ha contratado 70 OPS por un valor de 770 millones de pesos.

Según el secretario de Interior de la Ciudad, David Múnera, la elevada inversión en órdenes de prestación de servicios en el Distrito durante el 2019 como fin el clientelismo y las cuotas burocráticas con miras a las elecciones del pasado 27 de octubre.

Nuestro alcalde, William Dau Chamat, agradece el interés de los cartageneros por el #LibroBlanco. Esta administración continuará exponiendo las denuncias con transparencia y ética por una obligación con la ciudadanía. pic.twitter.com/JSP4NU0f7s — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) July 27, 2020

Estas fueron algunas de las denuncias que hicieron el alcalde de Cartagena, William Dau, y su equipo de Gobierno, durante la presentación, ayer domingo, del último capítulo del ‘Libro Blanco Salvemos Juntos a Cartagena’.



El proyecto, en el cual el mandatario pone al descubierto hechos de corrupción y desvió de recursos de las anteriores administraciones, también desnuda las tácticas para el desvío y malversación de los recursos públicos.



“Recibimos al correo oficial de la alcaldía una notificación del juzgado primero promiscuo de San Marcos (Sucre) donde nos anunciaban un embargo a las cuentas del Distrito por 1.700 millones de pesos, resultado de una presunta demanda de una IPS de garaje. Visitamos el juzgado donde nos informaron que las firmas eran falsas. No existe allí ningún proceso contra la ciudad y estábamos ante una estafa”, señaló el alcalde Dau, en la presentación por redes sociales del libro blanco contra la corrupción.

Otro hecho de corrupción denunciado por el Distrito tiene lugar en una audiencia pública realizada por la secretaria general de la anterior administración para la adjudicación de un contrato de operaciones logísticas, eventos y alimentaciones.



Según el Distrito, una de las oferentes, Viviana Torres Saravia, con la complicidad de secretaría general, tenía sobre la mesa tres propuestas con diferentes costos, con el objetivo de quedarse con el contrato a como diera lugar.



Sin embargo, la trampa de la oferente y funcionarios públicos fue descubierta por uno de los participantes, al cual quisieron silenciar otorgándole el contrato.



Durante la presentación del tercer capítulo del libro blanco contra la corrupción en la ciudad, el distrito hizo una larga lista de los centros de salud, en toda la ciudad, que hoy son elefantes blancos .

Lupa a los contratos de Edurbe

La administración Dau cuestiona un contrato interadministrativo celebrado entre la empresa de desarrollo urbano de Bolívar, Edurbe, y Secretaria del Interior de Cartagena para adecuaciones a inspecciones de Policías por 2.121 millones de pesos.



No obstante, según El Libro Blanco se violaron los principios de la ley 80 de 1993 como la selección objetiva del contratista, trasparencia, eficiencia, planeación.



"En la ejecución del convenio se encontró que las cantidades de obras no son las reales, los materiales y calidad no son los prometidos, razón por la que no se han recibido las obras y se está a la espera de nuevas inspecciones para establecer el cumplimiento de la ejecución del contrato", señala el informe de la alcaldía.



Ante las irregularidades anteriores, cursa una investigación ante la Fiscalía seccional 60.



“Ya es hora de que los entes de control dejen de reunirse con los malandrines (corruptos) para ver como destituyen al alcalde de Cartagena”, dijo el alcalde William Dau quien se declara un activista anticorrupción y no un político, y quien anunció algunos domingos de denuncias. El cual sería un espacio donde los mismos ciudadanos levantarían sus voces contra la corrupción.

