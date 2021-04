La historia de ‘El laguito’, un cuerpo de agua en cuidados intensivos

En dos décadas, el país ha observado en silencio como uno de los cuerpos de agua más representativos de Cartagena muere en medio de la negligencia, prácticas burocráticas y la falta de voluntad política



El Laguito, otrora orgullo de los habitantes de la zona turística de la Ciudad Heroica, se seca lentamente y las aguas que antes albergaban variedad de peces y que eran espacio de recreación para familias y deportistas, hoy es una cloaca verde y nauseabunda que parece tener los días contados. Los habitantes que circundan el cuerpo de agua se levantaron esta semana con una nueva mortandad de peces, la tercera en año y medio.

Un juez de la República ordenó a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, comprar una bomba axial que debe ser entregada al Distrito de Cartagena para que este inicie cuanto antes operaciones para facilitar el ingreso de agua de mar y por lo tanto de oxígeno, sin embargo la tarea ya cojea.



Cardique anunció que ya tiene lista y ensamblada la bomba axial, pero el Distrito aún no establece el convenio para empezar las operaciones.



“Esta bomba puede suministrar hasta 500 litros por segundo para atender las necesidades básicas y poner en condiciones óptimas este cuerpo de agua. Esta bomba axial tuvo una inversión de 700 millones de pesos, le solicitamos al alcalde que establezca el convenio para la operación y cuidado de la maquinaria”, señaló Ángelo Bacci, director de Cardique.



Sin embargo, de nuevo, como en una veintena de oportunidades, surge un obstáculo de tramitología para intervenir el maltrecho laguito.



La obra hidráulica para recuperarlo se haría con recursos de regalías y valorización con un costo de entre 15 mil y 18 mil millones de pesos sin contar con obras de mantenimiento Foto: Ramón Saravia

Historia de una tragedia ambiental

A finales del siglo pasado este cuerpo de agua gozaba de vida e incluso era fuente de pesca y orgullo de las comunidades de Bocagrande, gracias a que contaba con un gran delta, abierto al mar, que permitía el ingreso y salida de agua, y por lo tanto la oxigenación ofrecía limpieza natural al lago que rebosaban de vida.



“Cuando el mar estaba picado nosotros íbamos a pescar allá con mis hermanos y tíos, y llegaban muchos pescadores de Tierrabomba, y para todos había”, cuenta Leonel Jiménez, habitante del corregimiento de Caño del Oro, en la isla de Tierrabomba.



Las aguas cristalinas del lago hacían parte del catálogo internacional de turismo de Cartagena, y rodeado de edificios y con el Hotel Hilton, como telón de fondo, daba un aire cosmopolita y a la vez ecológico.

Pese a que la obra contribuyó a la formación naturales de varios kilómetros de playas en el sector, los ingenieros no calcularon el daño que el espolón iba a generar: con el paso de los años varias capas de sedimentación taparon el delta e impidieron el intercambio de agua entre el mar y 'El Laguito' condenándolo a la falta de oxígeno y a una muerte lenta y dolorosa de la que hoy son testigos los habitantes del sector.



Como resultado, hay un daño que parece irreversible, y unas obras de recuperación que hacen parte de una larga lista de utopías cartageneras: costosas para el Distrito y la nación.



“El lago está afectado por un fenómeno llamado eutrofización de las aguas, que se da porque no existe un intercambio con la Bahía de Cartagena ni con el mar, es decir que no hay un proceso óptimo de oxigenación”, han señalado expertos del Establecimiento Público Ambiental, EPA.



Hoy es lamentable su estado: el agua se torna color verde, los niveles bajan con el paso de los días y los olores son insoportables sumado a las mortandades de peces, cada vez más frecuentes.



"Se observó que la coloración verde puede deberse a un Bloom algal, y proliferación de cianobacterias, es decir fitoplancton. Este fenómeno se presenta cuando las condiciones del ecosistema son eutróficas, con grandes concentraciones de materia orgánica, nitratos, nitritos y amonio, entre otras sustancias", señala un informe de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique.



Biólogos han ido más allá y han denunciado que el mal estado en el que se encuentra el ecosistema puede estar asociado también con vertimientos hacia el cuerpo de agua.

Los habitantes que circundan el cuerpo de agua se levantaron esta semana con una nueva mortandad de peces, la tercera en año y medio. Foto: Ramón Saravia

Un daño irreversible

Como respuesta a una tutela elevada por Ramón Sanabria y el Representante a la Cámara, Jorge Benedetti, (vecinos de El Laguito) la juez Novena Administrativa del Circuito de Cartagena, Marcela López, le ordenó a Cardique la compra de la bomba Axial para oxigenar cuanto antes al moribundo cuerpo de agua.



No obstante, la intervención sigue paralizada hasta tanto no se llegue a un acuerdo entre Cardique y el Distrito para el pago de los costos de la operación de la motobomba.

Esta mañana (ayer) nos despertamos con una nueva mortandad de peces, y con sorpresa encontramos que aún había mojarra rayada y pargo, es decir que hay esperanza de vida, FACEBOOK

"Desde la comunidad entendemos que unas obras hidráulicas definitivas requieren de estudios, licencias y demás. Pero estamos seguros que con voluntad política se pueden buscar recursos incluso a nivel internacional", señala Ramón Saravia, vecino y defensor del cuerpo de agua.



“La próxima semana esperamos firmar el convenio bipartita para establecer las condiciones bajo las cuales será operada la máquina. La operación de la maquina estará a cargo de la oficina de gestión del riesgo del Distrito”, señala Javier Mouthon, director del establecimiento público ambiental de Cartagena, EPA.



En realidad la bomba axial es un paliativo para el daño ambiental, que parece no tener reversa y para el cual una solución a gran escala tendría un costo millonario.

El cuerpo de agua más querido por los habitantes de Bocagrande (en Cartagena) muere lentamente por falta de oxigenación. Foto: Asobocala

El proyecto de recuperación definitiva es a largo plazo y con varios ceros

“El otro convenio que se está trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente es para la ejecución de unos estudios que nos lleven a una solución definitiva, y con los cuales podamos dragar para abrir de nuevo la boca del lago, pero esto requiere tiempo y que haya un compromiso para la inversión en esta obra hidráulica que se haría con recursos de regalías y valorización con un costo de entre 15 mil y 18 mil millones de pesos sin contar con obras de mantenimiento”, añade Mouthon.



Pero mientras el tiempo pasa y el lago se pudre, el milagro de la vida sigue su curso.



“Esta mañana (ayer) nos despertamos con una nueva mortandad de peces, y con sorpresa encontramos que aún había mojarra rayada y pargo, es decir que hay esperanza de vida, pero lo que no vemos es voluntad política”, concluye Ramón Saravia.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

