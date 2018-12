El sincelejano que pinta hasta en monedas y granos de arroz

Moldear en plastilina cuando era bebé fue el preámbulo que demarcó el sueño de Franco Giuliano Caputo Hernández, un joven sincelejano, nacido el 30 de octubre del año 2000, de descendencia ítalo–libanesa, que se destaca nacional e internacionalmente como pintor, miniaturista y escultor empírico.

Su curiosidad por explorar en las artes fue siempre respaldada por su abuela, a quien llama con cariño “Mí Nonnina”, Alba Barachi. La describe como una gran experta en la culinaria y, de quien dice, heredó la destreza para construir, elaborar y crear con pasión y dedicación cada una de sus obras de arte.



Hoy, a sus 18 años, Franco Giuliano Caputo se declara amante de las antigüedades, así como también de todo lo relacionado con la Marina. A diferencia de los demás jóvenes de su edad, dedica su tiempo libre, en especial las horas nocturnas, a meditar sobre cuál será su nueva creación artística.



Confiesa con orgullo que desde los 5 años de vida, sus primeras pinceladas fueron dedicadas a los barcos, submarinos, veleros y faros.



A los 12 años, se apasionó por todo lo relacionado con la historia del Titanic, y hoy se define un gran admirador de los héroes de la patria, a quienes, por su entrega, elaboró en su honor la escultura Divad, la cual fue expuesta en el marco del Sail Cartagena, Velas Latinoamérica 2018, donde representó con su obra a Colombia, la cual fue expuesta a bordo del buque insignia mexicano Cuauhtémoc.



La particularidad de este soldado, hecho a través de soldadura, es que fue elaborado con chatarra, bielas, balineras y cadenas de motos. Tiene un peso de 5 toneladas y trae consigo un mensaje de paz y cuidado del medio ambiente.



“Con la escultura Divad en la cual tardé 8 meses en su elaboración, presento el homenaje que quise hacerles a los héroes de la patria e intento, además, dejar un mensaje de cuidado al medio ambiente. Su materia prima la obtuve comprando chatarra, en su mayoría bielas, balineras y cadenas de motos, elementos en de uso que se han acrecentado, debido al alto porcentaje de mototaxistas en Sincelejo”, dice el joven artista.



Explica que Divad no posee ningún tipo de armamento en su estructura y fue hecho en homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia o bien del mundo entero.



Por ello, la facilidad de modificar su bandera mediante asta desmontable, ya sea para representar a Colombia, o para ubicar una de color blanco, para hacerle gala a la paz o si se prefiere, para ubicar en las manos del soldado el estandarte de cualquier organización mundial que represente la unión de los países y el fin de las guerras.



Divad ha sido exhibida en dos exposiciones individuales en el Parque Museo de Infantería de Marina en Coveñas (Sucre), donde, con éxito, logró la visita de más de 5 mil personas. Fue la obra central en el Museo Manuel Huertas Vergara en Sincelejo, siendo expuesta en la plaza principal de la Gobernación de Sucre.



Su última escultura, fue entregada el pasado 22 de diciembre del 2017, donde, como invitado, participó en el proyecto Diáspora, primer arrecife artificial en forma de escultura liderado por Cenit, Ecopetrol, Capitanía de Puerto Coveñas y Carsucre, y que tiene como fin principal la generación de vida marina.

“Diseñé una escultura llamada ‘Tacto’, es una mano de 3 metros de alto, con peso aproximado de 3 toneladas, elaborada con chatarra preparada para el hundimiento. Fui llamado a participar luego de que Miguel Pachón, director de la empresa Cenit, me contactara luego de viera un reportaje mío que permaneció durante tres meses en la revista Volar, de una aerolínea”, destaca.



Manifiesta el artista que contó con 7 días para hacer la obra, sin derecho a tener margen de error. Este fue un gran reto para él a sus escasos 17 años, en ese entonces.



“Fue un arduo trabajo en mar abierto. Lideré el proyecto con 30 personas a mi cargo, ingenieros, soladores, diseñadores, equipo de buzos, ingenieros industriales, una grúa hidráulica y equipo de soldadura”, explica.



Buscando el perfeccionamiento de sus esculturas, ahora realiza un curso de técnico en soldadura de productos metálicos en el Sena, que tiene una duración de 9 meses de estudio y 6 meses de práctica.



“Saber cómo hacer soldadura, es muy importante para mis creaciones. Por eso decidí dedicar las mañanas a estudiar en el Sena, donde, además, me han apoyado mucho con el tema del tiempo por lo de mis exposiciones artísticas. Espero alcanzar esta meta y recibir mi diploma a mitad del próximo año”, cuenta con voz entusiasta.

Miniaturas, otro fuerte

Pero la creatividad de Franco Caputo ha ido más allá y su don de crear sigue siendo deslumbrante al punto de pasar de elaborar grandes esculturas a hermosas pinturas en miniatura.



Actualmente, representa a Colombia en España, en el primer museo de miniaturas del mundo, llamado Carromato de Mijas, ubicado en Málaga, (España), donde por tres años su obra se aprecia en comodato y las ganancias que obtiene en euros los dona a un centro de rehabilitación a personas en condición de discapacidad.



“Un día de esos en los que me pongo a pensar me vino a la cabeza la idea de ¿y por qué no hacer cuadros muy pequeños en vez de grandes pinturas? Y así fue como comencé a pintar una acuarela del tamaño de una nodriza. Mi abuela, que fue la primera en ver mi trabajo, se admiró y me decía como podía mejorarla”, comenta.



Desde entonces, pinta en las monedas pequeñas de 50 pesos, inicialmente en acuarela y posteriormente se arriesgó a trabajar con óleo, que es más aceitosa y con mayor facilidad de correrse. Pero, dice Caputo que para él esta técnica ha sido muy fácil.

Caputo ha incursionado en el arte de las miniaturas, otra manera de mostrar su faceta artística. Foto: Archivo particular

Ahora sus obras las plasma en pequeñas piedras, frijoles, granos de maíz, semillas de girasol, granos de café y su más pequeña pintura la elaboró en un grano de arroz, donde pintó un paisaje.



Explica que para alcanzar la perfección en sus diminutas pinturas trabajó con pinceles naturales, pero los moldea con una tijera para dejarlos lo más fino posible.

Sonriente, añade que ha tenido que acudir a la ayuda de su perro ‘Roko’ para darle el toque perfecto a sus creaciones.



“Para los detalles muy sutiles, he fabricado los pinceles utilizando un pelo de mi perro ‘Roko’. Tomo el pelito y lo amarro a la punta de un alfiler y con el he logrado sacar detalles muy finos”, anota.



Agrega que ha hecho alrededor de 300 obras en miniatura, a las cuales puede dedicar desde un día hasta dos o tres meses.



El artista sincelejano también ha dejado su huella imborrable en la historia de la Armada Nacional, entregando una donación al buque ARC Gloria, de una de sus obras en miniatura.



“Es un don que he recibido de Dios, convirtiendo la chatarra, en obras de arte que permiten, además, aportar al medio ambiente”, puntualiza.



Caputo confiesa que su próximo paso es irse a Europa a perfeccionar sus conocimientos en el arte, para lo cual ya tiene en regla toda la documentación requerida, así como también la nacionalidad italiana, regalo que le dieron sus ‘nonninos’.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO