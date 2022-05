Un hombre que viste con indumentarias semejante a la de Jesucristo, cuya identidad es desconocida, ha sido grabado varias veces por curiosos realizando obras de caridad en Santa Marta.



(También: Alías ‘Pa’, el delincuente por el que ofrecen $ 50 millones de recompensa)



Esta persona con barba y túnica blanca, recorre esquinas, parques y el camellón de la Bahía conversando con indigentes, vendedores informales y limosneros.

En el último video que le hicieron y que se volvió viral en las redes sociales, se ve al 'Jesucristo samario' repartiendo pizzas en unos semáforos.



(Lea: Video: en un abrir y cerrar de ojos le robaron el bolso mientras almorzaba)



El hombre llama a un limpia vidrios y se sienta a compartir la comida mientras sostienen un diálogo al parecer sobre la religión.



Los comentarios positivos por la labor de ‘Jesús’ no se han hecho esperar. Muchos comerciantes y empresarios lo felicitan y piden que se identifique para lograr ubicarlo y apoyarlo en la realización de su labor social.



Lo que más llama la atención de las personas es que este Jesucristo solo se le ve en las calles de la capital del Magdalena en horas de la noche.



(No deje de leer: Diomedes Díaz: retiran estatua en Valledupar por hechos vandálicos)



Algunos cibernautas apoyan la iniciativa del hombre afirmando que “la gente ayuda como quiere ayudar, si se viste como se viste, si lo hace para llamar la atención o no; lo importante es que quiere ayudar; déjenlo en paz y no critiquen porque ahora seguro empiezan hablar de más…”, escribió Jessica Ospino en redes sociales.



Sin embargo, hay otras personas que son más escépticas sobre este hecho y afirman que se debe tener cuidado. “Mmmmm hay que indagar, mucho cuidado con los niños”, comentó una usuaria.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv