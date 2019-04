El invierno cobra otras tres vidas en Caldas

Las fuertes lluvias que se registran en departamento de Caldas cobraron otras tres víctimas. Un deslizamiento sorprendió a los habitantes de la vereda Pueblo Hondo de Manizales, ubicado en la vía que conduce al vecino municipio de Neira.

De acuerdo con la información preliminar, un talud tapó una vivienda ocasionando la muerte de tres personas y dejando dos heridos. Los fallecidos son David Franco de 67 años, Luz Stella Alvarán (60) y Luzmila Franco (56). Uno de los lesionados es José Luis Alvarán (33).



El alcalde de la ciudad, Octavio Cardona, informó del incidente y aseguró que fueron los mismos habitantes del sector quienes ayudaron a rescatar a los heridos, pues la vía está cerrada debido a varios desprendimientos de tierra, por lo que los organismos de socorro no pudieron ingresar al sitio.



De esta manera, el departamento registra 5 muertos en menos de 48 horas. Las otras dos víctimas son las que perdieron la vida en el deslizamiento ocurrido en la madrugada de este viernes en la vereda Guacaica (Neria). La muerte de quien sufrió un infarto después de ser rescatada ayer es considerada una como natural.

La tragedia en Guacaica

La tragedia que vivió el viernes pasado el municipio de Neira (Caldas), en la que perdieron la vida dos personas a causa de un deslizamiento de tierra y una más, quien sufrió un infarto tras ser rescatada de los escombros, les recuerda a los habitantes de este departamento la vulnerabilidad que frente a las lluvias tiene esta zona del país.



Sus condiciones topográficas, en las que el 90 por ciento de su territorio lo conforman terrenos empinados, la hace propensa a este tipo de situaciones.



“Caldas tiene organismos de socorro con certificación internacional, pero tenemos alto riesgo por la abrupta topografía. Esperamos que lo ocurrido en Guacaica (Neira) sea la primera y la última tragedia”, expresó Felix Ricardo Giraldo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas.



Los municipios de Marquetalia, Manzanares, Samaná, Pensilvania, Manizales, Chinchiná, Villamaría y Palestina son los que, hasta el momento, están priorizados por su acumulación de lluvias, pero Giraldo expresó la necesidad de estar siempre atentos.



“Tenemos planes de contingencia en los 27 municipios, pero la zona donde hoy (ayer) ocurrió la tragedia no estaba catalogada como de alto riesgo. Eso nos demuestra que somos vulnerables y que debemos estar atentos”, dijo Giraldo.



En Manizales las lluvias también causan estragos. Desde la inesperada granizada que cayó en la ciudad hace un mes, la lluvia no da tregua. Árboles caídos, deslizamientos y desprendimiento de rocas son el común denominador.



Hasta el momento la situación más grave se presentó en el barrio Portón del Guamo, donde un deslizamiento ocurrido el pasado jueves derrumbó dos viviendas y obligó a la evacuación de cuatro más. En los hechos no hubo heridos.



“La alerta amarilla por acumulación de lluvias, continúa, y no se descarta que aumente a nivel naranja. A hoy la acumulación de lluvias promedio es de 277 mililitros y en cuatro estaciones ya está superando los 300”, informó Jairo Baena, director de la Unidad de Gestión del Riesgo municipal.

En el sitio de la tragedia en Neira no se había logrado rescatar el último cuerpo que había quedado sepultado y los heridos, miembros de una misma familia, continuaban siendo atendidos en centros hospitalarios de Manizales.



El alcalde de Neira, Marino Murillo, informó que en próximas horas se determinaría el plan de acción. “Por ahora tenemos 50 millones de pesos para atender necesidades básicas, además del compromiso de buscar recursos del departamento y la nación”.



Murillo agregó que se necesita con urgencia maquinaria pesada. “El llamado es a los municipios vecinos para que nos apoyen con su maquinaria, pues tenemos vías tapadas por deslizamientos. Rescatar el cuerpo y abrir las vías son ahora nuestra primera necesidad”, comentó.



En Risaralda también causan estragos. Ayer quedaron incomunicadas 7 mil personas en Mistrató por la caída de la banca de una vía.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO