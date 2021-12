Pastuso que se respete con muñeco de año viejo y burla despide el año, reza la consigna general en la capital de Nariño al finalizar el calendario anual.



No falta el barrio ni la cuadra en la ciudad Sorpresa de Colombia donde se elabore el muñeco de año viejo, no importa el tamaño ni tampoco el motivo y menos su mensaje, lo que sí importa es tener este 31 de diciembre un muñeco, al que se le pone fin cuando se lo quema a la media noche en la reunión familiar o también en la despedida del año empresarial.

Con ellos no puede faltar la mofa, la burla o la crítica al gobernante de turno, el congresista tampoco se salva y hasta aquellos acontecimientos políticos, sociales o económicos del año que ya termina, son representados por los grandes muñecos elaborados en diferente material.



En Pasto ha sido tradicional el desfile de añoviejos por las distintas calles y avenidas, pero esta vez será reemplazado por una exposición en la Plaza del Carnaval, allí los 25 motivos inscritos permanecerán para la observación y el disfrute de todo el público durante el día, pero eso sí respetando el distanciamiento y el uso del tapabocas.



Desde sus nombres son muy llamativos y qué decir del mensaje que quieren entregar, casi en todos ellos sale a relucir el característico humor pastuso y la creatividad del hombre artesano que a pesar de las dificultades en el año le saca su gracia para que hombres y mujeres sonrían a carcajadas.



“Conectividad cero” se denomina uno de los añoviejos cuyo autor es Fabian Muñoz Cabrera y se inspiró en el escándalo de los 70 mil millones de pesos en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTIC, y la Unión Temporal Centros Poblados.



“Queremos plasmar en el año viejo todo lo que sucedió contra los niños colombianos de las escuelitas”, indica y agrega que se pretende cuestionar la corrupción y los dineros del Estado que se pierden, tiene un gran letrero que dice “Conectividad cero. Escuelita rural” con la figura principal que es la fachada de una escuela, adornada con sus campanas y maceteras y encima en el tejado aparece sentada la ex ministra Karen Abudinen.



Hace unos 25 días había iniciado su trabajo en el que utilizó materiales como madera, cartón, vinilos y engrudo pero hace 44 años se dedica a elaborar años viejos para presentarlos los 31 de diciembre.



Una crítica a la administración del alcalde de Pasto, Germán Chamorro, es el añoviejo titulado “La fachada de Germán”, según su creador Hugo Miguel Muñoz, quien considera que el gobernante “quiere opacar a la gente de a pie, siempre expidió decretos que afectaban a los comerciantes, a los estudiantes y a los obreros”. La figura principal de tres metros es el funcionario, pero está vestido como un policía del Esmad y aparece aplastando a una de las mujeres de la primera línea, al fondo está una pequeña fachada que es la Alcaldía de Pasto situada en el sector de San Andrés.



Para Jairo Velasco quien junto con Jairo Paredes presentaron el añoviejo “Un paro fantasmal”, su trabajo muestra como “en el tiempo del paro al señor alcalde de Pasto no se lo miró por ninguna parte, ni para las buenas ni para las malas”, por lo que considera que el que estaba en la Alcaldía era un fantasma. Aparecen tres figuras, la de un policía del Esmad, la de un integrante de la primera línea y una edificación similar a la Alcaldía Municipal pero cerrada con candados y a su alrededor hay varios fantasmas. Un mes completo tardaron sus autores en elaborar el motivo, en el que emplearon icopor y talegas de azúcar.



Daniel Caicedo y su abuelo Horacio Caicedo también quisieron despedir el año 2021 con un año viejo al que por nombre pusieron “Mi vacuna”, cuya figura principal de casi dos metros de altura es la del presidente Iván Duque quien aparece tocando guitarra y con un balón de fútbol en sus pies, pero va montado sobre una jeringa de tres metros de largo; “es para hacer referencia al covid-19, solo que es la otra vacuna que genera un mayor desempleo, más desigualdad y más impuestos contra los colombianos”.



En desarrollo del pre carnaval en Pasto en la mañana de este 31 de diciembre se efectuará una carrera de atletismo por las calles de la ciudad y durante la tarde en la Plaza de Nariño se llevará a cabo el concierto de fin de año con música para todos los gustos.

