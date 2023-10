Candidatos a la alcaldía de Popayán hablaron claro sobre seguridad y protesta social

Seis de los 18 candidatos a la alcaldía de Popayán cumplieron la cita en el gran debate Hablemos claro, transmitido por el canal regional Telepacífico.

Esta es la alianza está conformada por ProPacífico, Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, Comfenalco Valle Delagente, Andi Valle del Cauca, Asocaña, Pontificia Universidad Javeriana de Cali, las también universidades Autónoma de Occidente, de San Buenaventura, Icesi y del Valle.

También aparecen Unidad de Acción Vallecauca (UAV), Comité Intergremial Empresarial, Grecocentro, Grupo Multisectorial, Invest Pacific, 'Cali para mí', Cali Cómo Vamos, Mi Cali Contrata Bien, Datos que hacen Ciudad, Cali Visible, Telepacífico, Telepacífico Noticias, Caracol Radio, Diario Occidente, La Silla Vacía, Tubarco, Noticiero 90 minutos y EL TIEMPO Casa Editorial.



Los candidatos Juan Francisco Salamanca Anaya, Pablo Andrés Parra Solano, Jorge Eliecer Constain Dorado, Francisco Javier Pantoja Pantoja, Fabián Naranjo Narváez y Oscar Ospina Quintero se comprometieron a trabajar por la seguridad y libertad, la movilidad y crecimiento, de cómo usar el presupuesto y como combatir la corrupción.



Juan Francisco Salamanca Anaya dijo que, en caso de ser alcalde de Popayán, crearía una secretaría especial para “reforzar en temas de inteligencia, tecnología”.

“Somos respetuosos de la protesta social, siempre y cuando se lleve a cabo en términos de ley. No vamos a permitir que la protesta social termina en delincuencia o delito, claramente estamos en contra de que esto se dé y para eso promoveremos mucho el diálogo a través de la instalación de gestores sociales para que primero hagan la intervención oportuna, pero también tendremos la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) cuando se requiera”.



Pablo Andrés Parra, de Gente en Movimiento, se refirió a la ruralidad de esa capital, señalándola de estar completamente abandonada y aseguró que la protegerá con presencia del Ejército Nacional.



“Popayán requiere una gran inversión en el campo y para eso requerimos que las fuerzas militares hagan presencia y nos garantice que los inversionistas puedan hacer inversiones”.



Jorge Eliécer Constain señaló que la capital vive una crisis estructural y todo eso va acompañado de problemas de seguridad. Para eso, “es necesario comenzar a generar una seguridad, a través de la participación comunitaria, tales como las juntas de acción comunal, los gremios, las asociaciones y la participación de los ciudadanos”.



Sobre los daños que han causado los bloqueos en la vía Panamericana dijo que desde su administración las alternativas que usará en caso de ser alcalde será la implementación “de un proyecto de ley que permita reducir la renta del 33 % al 15 % que los bienes gravados con IVA sean excluidos de este impuesto, pero que también los aranceles de importación y exportación lleguen a tarifa cero, con eso podríamos permitir la reactivación de un municipio tan deprimido como Popayán”.



“Van a tener a un alcalde que va a denunciar permanente estos hechos”.

Francisco Javier Pantoja planteó aumentar la seguridad, no sólo con cámaras de seguridad y tecnología, “es importante conversar mucho, la protesta social es un derecho, pero es necesario hacer política social para no llegar a los extremos y a eso me voy a dedicar, a cuidar a Popayán, a cuidar la ciudadanía y hacer que la ciudad se vuelva muy atractiva”.



En cuanto a movilidad, Francisco Pantoja dijo que eliminará el Pico y Placa.

“Lo que hay que hacer, en las horas Pico, flujos y contraflujos, así como rutas alternas para que haya movilidad en la ciudad y adicionalmente a eso hay que hacer las obras que Popayán está pidiendo, no sólo la avenida de Los Próceres, sino también en la carrera 9, hay que repensar la vía por la vereda González y hay que empezar a hacer la circunvalar, con estas obras Popayán se desembotella”.



Fabián Naranjo Narváez dijo que será “el alcalde de la seguridad”. Aseguró que restablecerá la presencia institucional.



“Necesitamos restablecer toda la confianza institucional que hoy no tiene el ciudadano con la policía, no hay presencia institucional. Tenemos 777 efectivos de la policía que no cubren en su totalidad que tienen los payaneses en temas de seguridad”.



“Vamos a hacer una lucha frontal contra la delincuencia, pero necesitamos anticiparnos al delincuente y para hacerlo necesitamos que la implementación de la tecnología sirva para que el delincuente no le tenga ventaja al ciudadano”.



Óscar Ospina, de Agrupación Política en Marcha,. dijo que garantizará el derecho a la protesta como un derecho constitucional, pero “sin dañar”.



“Hay que proteger, cuidar. La política pública del espacio público hay que discutirla. Tengo varias ideas de la revitalización del sector histórico que nos va a permitir ubicar y reubicar vendedores ambulantes de manera organizada, que genere seguridad y tranquilidad”.



También habló sobre el retraso de la avenida de Los Próceres, tildándolo de un proyecto sin planeación, “cómo empiezan una obra, la adjudican y luego salen que no tienen la licencia ambiental”.



“Debemos hacer un buen plan de mitigación para que las afectaciones ambientales sean mínimas porque en Popayán realmente la falta de ordenamiento territorial ha hecho que la ciudad se desarrolle de manera extremadamente desorganizada y eso está afectando los ecosistemas, los montes, las aguas, y esta vía puede tener afectaciones muy grandes a los humedales”.



Aseguró que la construcción de esta obra sería muy importante para el norte de la capital.



MICHEL ROMOLEROUX

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

POPAYÁN