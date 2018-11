Gobernador de La Guajira aún no se entrega a las autoridades

En cualquier momento el gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito, se estaría entregando ante las autoridades competentes, por lo pronto analiza con su familia y abogados las condiciones de entrega.

Así lo anunció el gobernador (e) Wilson Rojas Vanegas.



'Wilmer no está prófugo de la justicia, está en conversación con sus abogados para poder entregarse”, señaló Rojas.



Así mismo, señaló que el gobernador no ha sido notificado de la medida tomada por la Sala Especial de Primera Infancia de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su orden de captura tras condenarlo a 10 años de cárcel por delitos electorales.



Dijo además que no contempla la posibilidad de renunciar, a pesar de que se lo han propuesto, porque está convencido que tiene la razón jurídica y que el fallo de segunda instancia deberá salir a su favor.



Rojas, quedó al frente de la administración hasta el próximo 23 de noviembre, debido a que González estaría en Bogotá asistiendo a la audiencia y continuaba con una agenda ante diversas entidades del Gobierno Nacional y cumpliendo algunas citas médicas, debido a que durante su cautiverio su estado de salud se deterioró debido la falta de terapias.



"Aquí está un gobierno que no va a parar, continuamos con todos los programas y no vamos a permitir que se afecte la gobernabilidad, hay un encargo que estaba previsto con anterioridad", sostuvo Rojas, quien además ejerce como Secretario de Gobierno.



Finalmente, Rojas hizo un llamado al pueblo guajiro a la unidad "que esta dificultad de ingobernabilidad sirva para unificarnos no es el momento de buscar culpables y este gobierno no los va a buscar, la familia de Wilmer tampoco, vamos a trabajar con todos los sectores políticos".

ELIANA MEJÍA

Para EL TIEMPO

LA GUAJIRA