La falta de pasto por culpa de las inundaciones y no haber cumplido el proceso de recuperación, está causando una hambruna en el ganado vacuno causando la muerte de cerca de 10 mil animales.



Así lo han manifestado los ganaderos de la región, entre ellos el presidente de la Asociación de La Mojana, quienes están reclamando el apoyo decidido del Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.



“El ganado se nos muere, no tenemos pasto en la región, las inundaciones ahogaron las fincas y playones y ahora en poco tiempo no se ha podido restablecer perjudicando a los ganaderos”, han manifestado.

No pudieron trasladar animales

hacia pueblos de La Mojana

Dijeron, que les ha tocado llevar a los animales a otros municipios, en especial hacia San Marcos en la subregión del San Jorge, pero pagando 50 mil pesos por animales, lo que está dejando en la quiebra a los dueños del ganado.



Ganaderos de Antioquia y la región sabanas de Sucre, Córdoba y Bolívar se mostraron desesperado por no poder trasladar sus animales hacia los pueblos de La Mojana.



“Año tras año al llegar el verano, los ganaderos hacemos lo que se llama transhumancia, trasladando las vacas hasta La Mojana donde hay abundante agua y pastura. Este año es la excepción por lo que ha ocurrido con las inundaciones.



Enrique Martínez, presidente de la Asociación de Ganaderos de La Mojana ha expresado, que esperan el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y para tan efecto se reunirán con el vice ministro Juan Gonzalo Botero, de quien esperan el anuncio de la ayuda al gremio.



“Ya está concertada la reunión, esperamos esa ayuda con recursos, la entrega de silo y alimento en general para el ganado”, indicó.



El alcalde de Ayapel (Córdoba), Isidro Vergara manifestó, que su municipio continúa recibiendo de frente las aguas del río Cauca que penetra por el sitio conocido como cara de gato.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

