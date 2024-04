Él era Jaime Vásquez, el reconocido veedor de Cúcuta que fue asesinado por sicarios

Conmoción total ha generado la muerte del reconocido veedor Jaime Vásquez, un paisa criado en Barrancabermeja que desde hace 10 años se dedicó a destapar presuntas ollas de corrupción en Norte de Santander.

Fue asesinado el 14 de abril cuando ingresaba a una panadería a comprarse un pastel en el barrio La Riviera, de Cúcuta. Fueron cerca de tres tiros los que recibió el veedor por un sicario que ingresó al lugar con un casco en su cabeza.

Hay dos versiones que contradicen la protección que tenía de la UNP, la primera, que hace 20 días la entidad dejó de brindarle compañía y lo denunció en sus redes sociales, y la segunda, que es la del alcalde de Cúcuta, quien aseguró que el domingo, el día que fue asesinado, no quiso recibir protección.

Jaime Vásquez fue asesinado por sicarios Foto:ARCHIVO PARTICULAR Compartir

Una de las últimas denuncias que hizo Vásquez fue de supuestas irregularidades en el impuesto de vehículos. La hizo el 12 de abril en la mañana, a través de un Facebook Live en el que comentó en siete minutos que otorgaron facultad a Ifinorte para realizar una sociedad de economía mixta. Dentro de las facultades era ejecutar y realizar funciones en la gestión tributaria de la cartera pendiente del departamento.

El llamado de atención en esa denuncia es que el miércoles, 10 de abril, embargaron carros y motos de placa extranjera.

Para el veedor eso es ilegal, basándose en una ley del 2010 en el que aseguró que terceros no pueden ejecutar esa acción y la facultad solo sería de la Gobernación.

“Grave error, no se les olvide que por esa actuación abusiva se cayó el alcalde de Cali, se les olvidó que existe una ley del 2010, que expresa y prohíbe que particulares o entidades distintas a las públicas cobren, ejecuten procesos tributarios de cualquier carácter, no lo pueden hacer, eso es una facultad que cae en cabeza del ente administrador, que en este caso es la gobernación”, dijo en la red social.

Fue contundente en tildar a quienes hicieron este embargo como ‘biblias’ y lanzó la alerta de que el lunes, 15 de abril, iba a demandarlos, hecho que no pudo realizarse, debido a que fue asesinado 24 horas antes.

“Yo les sugiero a las biblias que se levanten, hoy que embargaron, que se levanten hoy y echen para atrás los actos administrativos, porque el lunes los vamos a demandar, sin embargos ilegales, son delincuenciales, son abusivos, no la sigan cagando”.

Allegados que laboraban con Jaime Vásquez indicaron que las últimas conexiones de su celular se están originando luego de su fallecimiento y en ese móvil tiene datos importantes de presunta corrupción en la gobernación de Norte de Santander.

“Él tenía previsto el lunes a mostrar todo lo que sucede en el departamento. Denuncio que la policía de Cúcuta está revisando el celular de Jaime Vásquez y al parecer, saca información, lo están manipulando, si don Jaime murió, por qué está en línea”, dijo Tatán Mójica, uno de los allegados.

“Él denunciaba alcaldía, servicios públicos, policía, era un veedor de todos los sentidos”, dijo una persona pidió no revelar el nombre.

Vásquez fue un abogado de la Universidad Santo Tomás, se fue a buscar nuevos horizontes y decidió irse a Cúcuta; en esa ciudad comenzó a denunciar y fue ahí que se convirtió en un reconocido veedor.

“Comenzó a defender a ciudadanos de Cúcuta, denunciaba servicios públicos, en salud me pidió apoyo, sacaba todo lo que él consideraba corrupción. No me atrevo a decir que denuncia generó su muerte, eso lo adelantan las autoridades”, dijo Ramiro Vásquez, su hermano, quien también hace veeduría en Bucaramanga.

Jaime era el menor de la familia de 11 hermanos, fue asesinado a sus 54 años dejando a dos hijos huérfanos.

No solo el impuesto vehicular fue su reciente denuncia, era un fiel opositor a la corrupción, en muchas ocasiones peleó por la salud de los nortesantandereanos, pues denunció malos trámites y supuestas irregularidades al interior del hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, además, de velar por los servicios públicos de la comunidad.

"No le preocupa porque lo que le interesa es recolectar la plata de su campaña que fueron más de 50 mil millones a costa de la salud y por eso dejaron todo en manos de Juan de Dios García, porque, inclusive,en ese famoso viaje que hacen a Ocaña en avioneta, que extraviaron las rutas de ese vuelo negociaron por 2.500 millones de pesos la gerencia del hospital, eso tiene en su movimiento a Ciro Rodríguez al interior", dijo en sus tantas transmisiones en Facebook refiriéndose a los malos manejos de William Villamizar como gobernador de Norte de Santander.

Melissa Múnera Zambrano

Redacción - Nación EL TIEMPO