‘El formato es secundario, la clave es el mensaje’, Roberto Schmidt

El brasileño Roberto Schmidt, Director de Marketing de Globo televisión, es una de las mentes más brillantes de Latinoamérica en cuanto a innovación en medios de comunicación. Ha trabajado en la creación de múltiples modelos comerciales en la web, así como proyectos multiplataforma como eventos musicales, publicidad e incluso películas. Schmidt fue uno de los conferencistas internacionales invitados a la Cumbre Latinoamericana de Comunicación, Creatividad, Innovación y Mercadeo ‘Más Cartagena’, que cierra en la noche de este viernes en la Ciudad Heroica.

El TIEMPO habló con este experto sobre cómo ve la migración de los medios tradicionales a Internet.



EL TIEMPO ¿Cómo debe la prensa enfrentar la creciente oferta de medios en la web?



Roberto Schmidt : Teniendo periodistas que cuenten con gran credibilidad y profesionalismo. Estamos ante un pulso entre el factor real, la noticia y las noticias falsas, que abundan en la red. Hay que vender profesionalismo innovación y marcar la diferencia.



¿Cómo mantener la fidelidad de las audiencias?



Hay que garantizarle al lector que hay un profesional que salió al campo y verificó que la información es verdadera. Hay que garantizarle a las audiencias que tu web site tiene periodistas estructurados que verifican y tienen la capacidad y objetividad para transmitir la información contextualizada a sus audiencias.



¿Cuáles son los formatos que deben primar en la web?



Los medios de comunicación están haciendo videos, infografías y galerías de fotos, y eso está bien, pero al final lo importante es el contenido. Si eres un medio de comunicación puedes proponer un texto, un video, un podcast, pero lo importante es el contenido y el compromiso ético y profesionalismo con el que lo estás publicando. Eso genera credibilidad y ese es el bien sagrado en este negocio. La plataforma es secundaria: puedes tener una información en formato de podcast y video, o todos a la vez, lo importante es el fondo: el mensaje.



¿Cómo atraer a las audiencias con una oferta tan amplia en la web?



Las audiencias son el tesoro que se debe buscar y mantener en la web. Tienes que saber que quieren tus audiencias, qué necesitan, y sobre todo saber si el contenido que tú planteas es que van a querer esos lectores.



¿Llegó el fin del papel como formato para la prensa?



No creo que nada desaparezca definitivamente. Los actuales formatos de los noticieros y la prensa se van a transformar sí, pero aun así habrá audiencias que se sentarán todos los días al mediodía a ver el telenoticiero y otros que recurrirán al diario impreso para informarse, no importa si es más costoso.



¿En la web definitivamente van a confluir los medios de comunicación?



Con los cambios revolucionarios que vivimos es imposible prever que puede pasar. Por ejemplo, en la industria de la música el vinilo hoy es nuevamente buscado como un tesoro y los grandes DJ están volviendo al vinilo, que porque es más fidedigno el sonido, que es arte, en fin. Quién iba a pensar esto hace 10 años. Habríamos dicho estás loco: cuando en CD y en una memoria puedes tener cientos de canciones.



Si pagamos por Netflix y Spotify, ¿por qué no pagamos aún por información periodística en la web?



Es muy distinto el enfoque del negocio de un medio de comunicación en la web, como la prensa escrita, y Netflix y Spotify. Para estos dos últimos hay un deseo por el contenido que ofrecen, por parte de las audiencias. El problema para los medios tradicionales es entender cuánto quieren pagar las audiencias por esas historias periodísticas, y entender cómo funcionan esos modelos. Por ejemplo, en Netflix mientras observas una película te aparecen comerciales, y un aviso que dice 'si no quieres información comercial paga la suscripción Premium'. Y entonces, ¿la garantía del pautante dónde está? Pues se descubrió a que a muchas audiencias la publicidad no les molesta e incluso les gusta. ¿Qué significa esto? Que con una buena propuesta todos ganan.



Pero las audiencias muestran poco interés en pagar por buenas historias periodísticas y parecen querer gratis la información.



La buena información tiene un precio y para tener acceso a grandes historias y buenos fotógrafos se debe pagar. La información tiene precio. La publicidad es un aporte, pero para encontrar el equilibrio debe haber suscriptores que paguen por los contenidos.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas