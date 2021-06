El 'Flaco' Solórzano y otros polémicos abusos a turistas en las playas

El actor Fernando Solórzano, más conocido como el 'Flaco' Solórzano, denunció en los últimos días un abuso del que fue víctima mientras disfrutaba de unos días de descanso en Santa Marta.



Según el actor, después de un almuerzo con unos amigos en un restaurante llamado El Costeño, en Playa Blanca, Santa Marta, le dieron una cuenta de 890.000 pesos, algo que les apreció excesivo para lo que en realidad consumieron.



Finalmente, y luego de varias discusiones, terminaron pagando 579.000 pesos. Y aunque les seguía pareciendo muy costoso, decidieron pagar.



Esta polémica volvió a poner en el ojo del huracán los abusos que algunos comerciantes hacen con los turistas, tanto en negocios formales como en informales.



Por eso las autoridades recomiendan siempre pactar los precios antes de consumir los productos y evitar "pruebas gratuitas", como de masajes y ostras, solo por dar un ejemplo, pues estar terminan siendo cobradas de alguna manera.



Acá recopilamos algunos de los casos más recordados de estafas en las playas.

El caso del 'Flaco'

Este caso se volvió polémico, pues desde el restaurante ubicado en la capital del Magdalena aseguraron que el actor estaba mintiendo. “Quiero desmentir al señor Solórzano, que nos visitó el 6 de junio. Él vino con otras ocho personas y pidió almuerzos hasta para los lancheros que lo trajeron a la playa. Nosotros le cobramos lo justo”, aseguraron.



La Corporación Social Turística de Playa Blanca ratificó lo dicho por el restaurante y aseguró que el actor mintió con su testimonio que, además, deja mal parado al destino a nivel nacional.



“A ellos no les pasó nada de lo que dicen en el video, por eso le pedimos que diga la verdad, porque nosotros tenemos los precios exhibidos para que la gente compare y denuncie. La verdad es la primera vez que recibimos una queja como esta”, expresó Iledys Pacheco, presidenta de la Corporación.



El 'Flaco', no obstante, dijo que su denuncia no la hacía "para atacar a la gente de Santa Marta, para los trabajadores que están allá en el mar, en las playas. A mí me encanta ese sitio, me encanta sus alrededores, Tayrona, las montañas, todo, soy feliz allá. Pero hago esto porque hay que ser honestos, los restaurantes tienen que tener unos precios".

Pelea en San Andrés

Unos turistas en San Andrés, en el hoyo soplador, que decidieron cancelar un pedido de un coco loco que aún no habían comenzado a preparar, terminaron golpeados por los comerciantes.



"Se alteró y comenzó a decir que no podíamos irnos y que debíamos pagar (aún no estaban listas las bebidas). Cuando ya estábamos todos en los carros, la persona que manejaba el último carro empezó a decir que le habían quitado las llaves. Quienes atendían en el hoyo soplador nos estaban reteniendo", indicó la mujer que hizo la denuncia.

⚠️ A través de redes sociales, turistas denuncian una agresión por reclamar el precio de un coco loco en San Andrés.



Tras varios alegatos comenzó una riña y cuando esta finalizó los isleños exigieron 200.000 pesos para que les devolvieran las llaves del vehículo. Finalmente pagaron.



La riña dejó a varios turistas con lesiones personales graves, fisuras y fracturas faciales. Incluso, uno de los isleños sacó un arma blanca.

Riña en Santa Marta

En febrero de este año los reclamos de unos turistas en el restaurante Ciclón Bananero de Santa Marta terminó en una violenta riña.



Según la versión de testigos, los bañistas se negaban a pagar lo que le estaban cobrando, porque les parecía exagerado y que no correspondía a lo que habían consumido.



Sin embargo, en su momento Indetur señaló que “tres turistas inconformes por la tardanza en la atención recibida empezaron a agredir de forma verbal y física al mesero y a la dueña del restaurante, además de intentar destruir una lancha, lo que generó reacción igualmente de forma violenta por parte de algunos prestadores de servicios turísticos”.

Turistas y meseros se dieron puño, palo, silla y botella por el cobro de una cuenta en Playa Blanca. Autoridades rechazaron el hecho que afecta la imagen de la ciudad. pic.twitter.com/UdCdMHBulj — Roger Urieles (@Rogeruv) February 21, 2021

También, precisó que por estos hechos personal de la Policía Metropolitana en la zona procedió a imponer comparendos a 16 personas.



Los turistas, por su parte, alegaron que tardaron en atenderlos y los levantaron de la mesa porque "estaba reservada".



“Lo único que tenemos claro es que los trabajadores, cocineros y vendedores ambulantes se nos vinieron encima a pegarnos con cuchillo, piedras y palos”, dijo uno de los turistas.

Agredidos por no pagar un masaje

una familia bogotana que estaba en Cartagena fue víctima de un abuso en el precio de un masaje que era, además, "de cortesía". Una masajista se ofreció a dar una "pruebita" a una mujer de 80 años, pero luego le intentó cobrar $ 30.000, como la mujer se negó se formó una discusión tras de la cual la familia accedió a pagarle solo 10.000 pesos por el masaje. No obstante, uno de los vendedores ambulantes que presenció la discusión le arrojó una silla en la cabeza a una de las turistas y cuando sus familiares intentaron defenderla, un vendedor le tiró una piedra en el ojo a otro de los turistas.



La 'pruebita' de masaje que le costó $ 450.000 a unas chilenas

En mayo de 2018, mientras tres turistas chilenas disfrutaban de la playa de Bocagrande, en Cartagena, unas masajistas se les acercaron y ofrecieron sus servicios. De acuerdo con las turistas, sin que ellas aceptaran las masajistas comenzaron a darles una "pruebita" que no duró ni 5 minuto tras de los cuales les dijeron que el total era de 450.000 pesos. Las autoridades conocieron del caso y lograron identificar a las masajistas, quienes tuvieron que devolver el dinero.



Cuatro cervezas por 100.000 pesos en Islas del Rosario

Un grupo de estadounidenses fue víctima de cobros excesivos mientras visitaban las Islas del Rosario, en Cartagena. Contrataron una lancha privada para llegar al lugar, ya se llevaban su propia comida, en la playa Agua Azul solo pidieron cuatro cervezas, cuyo valor, según los precios establecidos era de $8.000 pesos por cada bebida.



La sorpresa llegó cuando les dijeron que la cuenta era de $100.000 pesos, por el uso de las mesas y las sillas, sin que previamente les informaran al respecto.



Más de $ 500.000 por dos platos de comida en playa Blanca

Otro caso es el de dos turistas argentinas a las que les cobraron 525.000 pesos por un servicio de alimentación. Según comentaron, el hombre que las atendió les dijo que les iba a hacer "una atención", pero luego les cobró la extravagante suma.



Las turistas denunciaron lo sucedido y pocos días después recibieron, de mano de las autoridades, el dinero que les habían arrebatado los estafadores. Este fue el primer caso resuelto a favor de turistas gracias al 'Bloque de Búsqueda contra el abuso a los turistas por parte del comercio', instaurado por las autoridades de Cartagena.

