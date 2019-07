El Festival que quiere llegar a ser patrimonio cultural de la Nación

Las etapas históricas del camino del Quindío, esa ruta por donde pasó Simón Bolívar en la época de la conquista, inspiró hace ya una década a los creadores del Festival Camino del Quindío que se realiza cada año, por estas fechas en el municipio de Filandia, Quindío.

La historia y la cultura se dan cita entre el 19 y 21 de julio en esta localidad, que cada día es más visitada por los turistas.



Leyendas como la del río La Vieja, el tesoro de La India, entre otras, serán representadas por más de 1.100 actores naturales de esta población que ya es reconocida por sus puestas en escena como en la Semana Santa en vivo y la celebración del 20 de julio. Los caballos (andaluces y árabes) que le dieron apertura a los desfiles de ayer 20 de julio hacen parte de una escuela de equitación del departamento.



“El camino del Quindío representó el desarrollo histórico, cultural y socioeconómico del territorio. Por ahí fue que entró todo este desarrollo. Retomamos la etapa prehispánica porque este fue un territorio Quimbaya, luego la conquista porque pasaron los principales personajes que llevaron a esta gesta. En Pereira por ejemplo se asentaron los españoles por su cercanía a las fuentes de oro”, narró Álvaro Camargo, fundador del Festival e integrante de la Academia de Historia del Quindío.



A este sendero se le denominó Camino del Quindío porque era el lugar ideal, en la época para llevar el oro recolectado en la zona hasta Honda (Tolima) y de ahí conducirlo hasta el mar y luego enviarlo a España.



“Todos se refieren a Boyacá, pero no cuentan que el Camino del Quindío fue el sitio tránsito de los ejércitos de esa época. Hay otros festivales de contextos culturales en el país como el Carnaval de Riosucio (Caldas) o el Festival de blancos y negros en Pasto (Nariño), pero no hay alguno como este que recoge toda la parte histórica de un territorio”, agregó Camargo.



El evento comenzó el viernes con la exposición de arte religioso en la casa de la cultura del municipio, muestra de réplicas del tesoro de los Quimbayas, hallado en 1891 en un paraje rural entre Quimbaya y Filandia y donado a la corona española, ruta del bejuco y la cestería en el barrio San José, museo del disco y la música. Además del concurso y exhibición de balcones inspirados en el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) y la biodiversidad del municipio, que cuenta con parte de distrito de conservación Barbas Bremen.



“Si bien se viene realizando cada año esa exhibición de balcones, esta vez lo hemos querido hacer de una forma más interactiva, que sean balcones inspirados en el PCC y la biodiversidad del municipio. Se hará a partir de una fotografía #concursobalconesfilandia2019 y se busca compartir experiencias”, expresó Javier Mejía, coordinador de municipios de la Cámara de Comercio de Armenia.



Agregó que este festival tiene significado para Filandia y para todo el departamento, “no solo por la parte cultural sino también económica. En este municipio les gusta participar en los eventos, mientras en otros municipios tenemos dificultades para buscar la persona que haga el papel de sacerdote o de Bolívar, aquí hay que hacer un casting”, dijo Mejía.



Se espera que con este festival, cientos de personas visiten esta localidad. “Creemos que el flujo de turistas durante este fin de semana triplica la población del municipio, es decir que recibimos a unas 20 ó 30 mil personas. Nos preparamos con tiempo para este evento pero lo que más nos aporrea es culturizar al turista para que ubique el vehículo en los parqueaderos perimetrales pues todos se quieren estacionar a una cuadra del parque”.



Este año, la vía entre el sector conocido como Cruces y el casco urbano de Filandia estará adornada con banderas de Colombia de un metro de ancho por dos metros de largo. Serán 7 kilómetros con banderas a lado y lado de la carretera. “Cada año tenemos que innovar en este festival y ese arreglo es un homenaje a la independencia del país”, dijo el alcalde de Filandia, Roberto Murillo.



Uno de los propósitos de las autoridades es que este festival llegue a ser reconocido como un bien de interés cultural de la Nación sin embargo, el Ministerio de Cultura le recomendó al municipio que el evento “debe alcanzar una trayectoria más amplia, y que se siga arraigándose entre la comunidad del departamento”, señaló Camargo.



“La idea es que sea aprobado y que tenga apoyo presupuestal permanente, que no tenga que vivir con afujías económicas. Uno de los anteriores representantes a la Cámara estuvo impulsándolo en el Congreso pero no cuajó, ahora estamos mirando quién nos puede ayudar con eso y que quede en el presupuesto del Ministerio de forma permanente”, afirmó el mandatario local.



Otro de los objetivos de la población con la realización de este tipo de festivales es que Filandia sea declarado pueblo patrimonial. “Consideramos que llenamos los requisitos y nos han dicho que sí, pero eso nos implicaría dejar de recibir recursos pues se tiene que exonerar de impuestos (predial y complementario) a varias viviendas, y esos recursos deben ser asumidos por el municipio, entonces estamos pidiendo que el Ministerio asuma el costo de los impuestos y nosotros ayudamos a sostener los bienes patrimoniales porque eso se vuelve intocable”.

La 'Arepatón'

Durante el festival, se hará una 'Arepatón', un evento que busca incentivar el consumo de maíz y la compra a productores locales. Desde febrero se inició la siembra de maíz en este municipio para que en esta fecha, los dueños de restaurantes del Quindío pudieran comprarle a los 14 cultivadores apoyados con esta iniciativa.



“Cada restaurante tendrá sus recetas hechas con maíz, arepa, chicha, buñuelos, natillas, tortas, entre otros alimentos. Queremos rescatar esas tradiciones culturales y gastronómicas, que los productores también hacen parte de este evento. Quedó como 'Arepatón' pero en realidad es la ruta del maíz”, contó Rosemberg Osorio, coordinador del concurso.



La ruta de restaurantes que hacen parte de la Arepatón comienza en Armenia con la pastelería Lucerna y Tostón Pilao, sigue en Circasia con Café Libre y el restaurante El Roble, y termina en Filandia con José Fernando Cocina Colombiana, Helena Adentro, Tierra Querida, Hechizo Gitano, Tuk Tuk restaurante, entre otros.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO-ARMENIA