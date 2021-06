El falso futbolista y otros estafadores que han engañado a Colombia

Las autoridades de Santa Marta capturaron este 16 de junio a Bernio Enzo Verhagen, un estafador internacional que se hacía pasar por futbolista profesional europeo para vacacionar en los mejores hoteles del mundo.



Bernio ya había sido capturado hace unos años en Dinamarca, hasta donde llevó su estafa, y hace días llegó al Caribe colombiano a aplicar la misma modalidad.



Sin embargo, el estafador no contó con que unas trabajadoras sexuales en la capital del Magdalena no aceptaron que les pagara a través de transferencias, como lo hacía con los hoteles y yates que reservaba, y armaron un alboroto y casi lo linchan.



Dicho tropel causó la detención de Bernio y así se logró resolver la red de engaños que venía realizando en todo el mundo, incluso unos días antes había estafado a varias personas y establecimientos en Cartagena.



El caso de este falso futbolista nos invita a recordar aquellos modelos de estafa en los que han caído antes los colombianos, con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir.

Jeison Jair Cuello, el diplomático libanés

Jeison Jair Cuello, falso diplomático libanés. Foto: El Tiempo

Jeison Jair Cuello, oriundo de Valledupar y residente en Bucaramanga, se hacía pasar por Jason Ali Hakim Abdullazziz, un diplomático libanés que llegó a Santander para hablar del conflicto palestino-israelí.



El hombre era hasta escoltado por la Policía y lo invitaron a muchos eventos, por lo cual comió en los mejores restaurantes y se alojó en los mejores hoteles de la capital santandereana.



Su estafa se cayó gracias a un agente de la Policía que le siguió la pista, lo descubrió y delató. Sin embargo, Jeison fue dejado en libertad.



María Elvia Rodelo Zambrano, la Herencia Millonaria

María Elvia Rodelo Zambrano, de pelo rizado y traje blanco, y sus cómplices. Foto: El Tiempo

María Elvia Rodelo Zambrano es una costeña que durante varios años engañó a cientos de personas con la mentira de que les iba a compartir una herencia que le habían dejado.



Ella les decía que la condición para reclamar la herencia era repartirla entre un grupo de personas que primero debían darle un dinero a un tercero para continuar el acto de generosidad.



Su estafa comenzó en los años 90 en el barrio Chile, en Cartagena, y se extendió por todo el país. Fue capturada en Bogotá gracias a un operativo conjunto del DAS y varias comandos de Policía. Tiempo después quedó libre, volvió a realizar su engaño y la capturaron nuevamente.



A día de hoy, la estafa de la Herencia Millonaria se sigue haciendo en varias zonas de la costa, y se dice que quienes aún la realizan serían discípulos de Rodelo.



Francisco Antonio Gómez Cardona, el Hermano David

Habitantes de al menos 15 poblaciones del país desde 1990 y durante 23 años fueron víctimas de Francisco Antonio Gómez Cardona, quien se hacía llamar el hermano 'David', una suerte de brujo que ofrecía solucionar problemas de salud, suerte, hogar y negocios; ‘amarrar’ al ser querido o sanar espiritual y corporalmente.



Gómez Cardona hacía creer a sus víctimas que en sus terrenos había guacas escondidas, que eran víctimas de maldiciones y que solo viajes a Italia y millonarios pagos acabarían con sus sufrimientos.



Wilson Obando, Red Line o Futuro en Red

Wilson Obando fue el líder de esta pirámide que funcionaba en Pasto. Su operación consistía en pedir prestado 50 mil pesos y convertirlos en 4 millones en ocho meses.



Cientos de personas fueron estafadas y el líder de la red desapareció un día con toda la plata. Alrededor del caso hubo varios homicidios y hechos de justicia por mano propia.



Hasta el sol de hoy no se ha dado con el paradero de Obando y el tema es un tabú en la capital de Nariño.

David Murcia Guzmán, DMG

David Murcia Guzmán capturado. Foto: Felipe Caicedo / Archivo EL TIEMPO.

Tal vez el caso más famoso y sonado de estafa bajo la modalidad de pirámide en la historia de Colombia.



Murcia captó ilegalmente más de 2 mil millones dólares con su modelo de estafa que consistía en una pirámide en la cual los interesados invertían dinero y se les multiplicaba al cabo de un tiempo.



DMG dejó en la ruina a mucha gente que hasta vendió sus cosas para invertir en la pirámide, la cual desapareció de un momento a otro. Dentro de la estafa, Murcia también le lavó plata a narcos.



DUVÁN ÁLVAREZ D.

PERIODISTA DE NACIÓN

