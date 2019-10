Habla el primer ex-Farc que ganó una elección popular en Colombia

Con 21.466 votos, Guillermo Enrique Torres Cueter, de la alianza de los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, alcanzó la alcaldía del municipio de Turbaco, en el norte del departamento de Bolívar.



“Hay que trabajar por la prosperidad del pueblo, y hay que comenzar por los servicios básicos como el agua y el saneamiento básico para muchas zonas apartadas. El otro trabajo fuerte viene en temas de salud. Por ejemplo, el hospital hay que terminarlo y dotarlo de tecnología para el servicio de las comunidades”, le dijo el recién electo alcalde de Turbaco a EL TIEMPO.



Guillermo Enrique Torres Cueter era conocido en las filas de las Farc con los alias de Julián Conrado Marín, Julián Ariza Fandiño o Mario.



Pero desde este lunes se convierte en el primer excombatiente, de la desaparecida guerrilla, en llegar a una alcaldía en el país por elección popular.



“La educación también está en los primeros renglones de mi agenda. En Turbaco tenemos buenos maestros profesionales y comprometidos, pero nos falta una mayor infraestructura”, señaló Torres Cueter.

Este diario fue uno de los pocos medios que este domingo, durante la jornada electoral, lo acompañaron en un día histórico para este exguerrillero que tiene a sus espaldas 15 trabajos discográficos. Por algo le llamaban ‘el cantante de las Farc’.



“Pero le digo una cosa amigo, en mi larga vida militante porte más la guitarra al hombro que el fusil”, le dijo a este diario Torres.



De manos gruesas y blancas, como si se tratara de un labriego, Torres no suelta en ningún momento sus dos mochilas color café que tercia al hombro derecho.



“A las basuras hay que tratarlas con inteligencia, no podemos seguir devastando el planeta de esta forma tan absurda. Llegó la hora de montar planes de reciclaje que comiencen desde el hogar”, añade.

Con su campaña ‘una gota de amor’ conquistó el corazón de los turbaqueros Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Con su campaña ‘una gota de amor’ conquistó el corazón de los turbaqueros. El domingo recorrió las calles de su pueblo y recibió el cariño de la gente a quienes saludaba con su nombre y apellido.



En una calle, una mujer que grababa con un celular lo abordó amenazante señalándolo de comprar votos.



Pero ‘el cantante’ le respondió con respeto.



“No promovemos la compra de votos ni ningún hecho de corrupción”.



Se trata de un hombre carismático y optimista, de extracción popular.

“Vamos a rescatar las cuencas hídricas que aquí las han venido feriando y destruyendo. Acá no han tenido en cuenta el plan de ordenamiento territorial, ¿qué es lo que van a ver acá en Turbaco? El rescate de las cuencas hídricas que han sido destruidas porque aquí no se ha tenido en cuenta el plan de ordenamiento territorial y al que se le ocurra monta una cantera o tala un bosque y urbaniza donde les da la gana, no se están protegiendo los arroyos ni las afluentes de agua, eso va a cambiar”, subraya el alcalde.



Con una campaña basada en el amor convenció a un pueblo donde históricamente las mafias locales habían comandado.



“Nuestro lema es amando venceremos porque es la única forma como se puede vencer para caminar hacia el bien. Vencer odiando no genera felicidad”, dice Torres, quien siempre está al lado de Lola, su esposa, y mejor consejera.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas