El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo sale a la plaza pública a buscar votos

Carlos Caicedo, quien hasta el miércoles 11 de octubre ostentó el cargo de gobernador del Magdalena, hizo su primera aparición pública en calidad de apoyo a los candidatos de su partido, Fuerza Ciudadana, en el departamento.



En su enérgico discurso, este domingo en Santa Marta, el exmandatario manifestó que su renuncia fue una decisión repentina y difícil pero necesaria para salvaguardar la democracia en el Magdalena.

"Me duele no estar al frente de la gobernación estos dos meses y 17 días finales para ver culminadas las obras que iniciamos y entregar los proyectos sociales. Sin embargo, los clanes mafiosos y corruptos intentan recuperar el poder a través de mecanismos irregulares con la manipulación de entidades electorales y judiciales, y esto no podemos permitirlo", señaló Caicedo.



El exgobernador negó que su propósito principal sea iniciar campaña a la presidencia. No obstante, enfatizó que su partido político, a través de los candidatos que apoya en diversas regiones, busca trabajar en un cambio a nivel nacional.



El discurso de Carlos Caicedo se extendió durante casi dos horas, en las cuales repasó su trayectoria política en el departamento, desde su época como rector de la Universidad del Magdalena hasta su gestión como gobernador.

"A lo largo de mi carrera política, hemos enfrentado acusaciones falsas y procesos judiciales que logramos superar y demostrar nuestra inocencia", manifestó.



El exmandatario denunció que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral no están respetando las reglas democráticas y están siendo manipulados por políticos tradicionales.



"Existen graves irregularidades y debemos unirnos contra los movimientos tramposos que operan por medio de las instituciones al servicio de los clanes políticos que han afectado a la región y al país", recalcó.

Caicedo lamentó la revocación de la candidatura de su hermana, Patricia Caicedo, a la que consideró "injusta" cuando era la candidata mejor preparada y con mayor respaldo electoral.



"En 8 días tendremos la capacidad de ganar elecciones, incluso con un candidato nuevo al que no permitían inscribir. Lucharemos contra las prácticas corruptas en las calles, solicitando el voto y el apoyo del pueblo para volver a triunfar en las urnas", aseguró.



En ese sentido, el exgobernador pidió el respaldo para Jorge Agudelo en su candidatura a la Alcaldía y para Rafael Martínez en la Gobernación. "Haremos lo que nadie en la historia de este país ha hecho. Venceremos", concluyó.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv