Exalcalde de Bucaramanga Francisco Bohórquez fue dejado en libertad

El exalcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez Pedraza, quien permanecía recluido en la cárcel de San Gil desde el 2017, fue dejado en libertad este martes por un juez por vencimiento de términos.



El exmandatario fue detenido por presuntas irregularidades en varios contratos de su administración, que habrían sido dirigidos a integrantes de la iglesia ‘Manantial de amor’.

Por este caso también permanecían bajo arresto domiciliario el excontratista Leonardo Luna Escalante, el exsecretario de Infraestructura de la administración Bohórquez, Clemente León Olaya; y Gloria Azucena Durán, jefe de Alumbrado Público, quienes fueron dejados en la libertad la semana pasada por la misma circunstancia.

Según alegó el abogado del exalcalde, ya habían pasado los 240 días de ley que se tienen para que Bohórquez Pedraza hubiese sido llevado a juicio, plazo que no se cumplió y además se excedió en 19 días.



Según explicó el magíster en Derecho, Rodrigo Parada, la ley exige que la administración de justicia tiene que dar inicio a la audiencia de juicio dentro de los 240 días siguientes al escrito de acusación.



Este requisito no se surtió debido a que la Fiscalía, al parecer, no cumplió con su trabajo de acusar.



BUCARAMANGA​