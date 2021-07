'El Estado central abandona a la Colombia más pobre', Caicedo

Hace un año, el lunes 6 de julio de 2020, Tasajera (Magdalena) acaparó los titulares de los medios de comunicación en el país.



Ese día, siete personas murieron en el kilómetro 47 de la vía Ciénaga - Barranquilla, luego de que un camión con gasolina, que se había volcado esa mañana, estalló mientras decenas de personas lo vaciaban. Horas después, otras 38 personas fallecieron por la gravedad de las heridas y otras 19 resultaron heridas con secuelas.



En este corregimiento de Puebloviejo, el daño ambiental, la situación de pobreza y el hambre son protagonistas.



Datos de la Gobernación de Magdalena muestran que la pobreza multidimensional en el lugar es del 55 por ciento en la cabecera municipal de Puebloviejo y un 59,5 por ciento en los centros poblados y rural disperso.



El 94 por ciento de las personas se dedica al trabajo informal (92,7 por ciento en la cabecera municipal y 94,7 por ciento en la zona rural).



La Secretaría de Hacienda y la Oficina Asesora de Planeación de la Gobernación de Magdalena aseguran que se ha asignado un total de $ 27.188.537.635,40 pesos a los programas que impactan a la población de Tasajera.



El gobernador Carlos Caicedo respondió a varias preguntas de EL TIEMPO a propósito del aniversario de la tragedia que enlutó a Colombia.

¿Cómo analiza la situación en Tasajera y Puebloviejo?

Un año después de la tragedia ocurrida en el corregimiento de Tasajera, en el municipio de Puebloviejo, la situación socioeconómica es compleja: la pobreza provocada por décadas de olvido y abandono estatal ha generado altos niveles de desempleo. La situación informalidad laboral no logra garantizar los estándares mínimos de ingresos para una vida digna en el territorio.



A un año de la tragedia, ¿Tasajera sigue siendo un lugar con serios problemas sociales y económicos?

Muchísimos. Además de los motivos ya anotados, la pandemia del covid-19 nos ha golpeado doblemente, por la marginalidad de años y por la falta de recursos debido a baja captación de tributos. El departamento estuvo durante años bajo el gobierno de los clanes narcoparamilitares y clientelistas, que privatizaron las fuentes de renta propia. Además, el Gobierno Nacional está llevando a cabo un bloqueo institucional y financiero, no girando aportes que permitirían resolver esta situación.

¿Qué opina de la acción estatal?

El Gobierno Nacional no perdona que seamos una fuerza alternativa, elegida de forma mayoritaria en las urnas: estamos sufriendo un duro bloqueo económico por parte del Gobierno. Además, hay que recordar la exigua capacidad financiera de los municipios del Magdalena y la quiebra de las finanzas del ente territorial, que aún está en ley 550.



Sin embargo, desde el Gobierno Departamental del Cambio estamos realizando diversas acciones para la reactivación económica y para la superación de la pobreza en Tasajera y Pueblo Viejo.

Según lo que dice, entonces, ¿hay abandono del Estado?

El Gobierno Nacional cuenta con la capacidad financiera para solventar las necesidades básicas históricamente insatisfechas y también para garantizar que el hambre no siga motivando acciones como la ocurrida el 6 de julio de 2020, la cual derivó en una gran tragedia. Sin embargo, como he dicho, el Estado central abandona a la Colombia más pobre.



Además, sufrimos la poca voluntad política de los gobiernos departamentales que nos antecedieron y que no atacaron las causas estructurales de la pobreza en estos territorios.



¿Qué le preocupa?

La gran presencia de la informalidad, cada vez más presente en el pueblo Colombiano: que en pleno siglo XXI aún suframos hambre, es muy grave. Y es preocupante que quienes son las víctimas de la histórica ausencia estatal, aún sean señalados como actores criminales. Están negando una realidad social que toda la comunidad internacional ha visto.

¿Qué se debería priorizar para atender las necesidades de Tasajera?

En Tasajera y en todos los municipios del Magdalena y de Colombia, la prioridad debe ser la política del cambio: una vida digna. Es decir, que los ciudadanos tengamos acceso a agua potable, a vivienda digna, a empleo digno y a emprendimientos con asociatividad cooperativa. Los gobiernos deben garantizar el acceso a la salud sin intermediación, a la educación de calidad en esta era digital y al deporte como motor de desarrollo. Además, si valoramos los saberes ancestrales y la biodiversidad del territorio, esto sería atractivo turístico único. Y por encima de todo, priorizar la vida es garantizar la paz en el territorio.



¿Qué se ha hecho desde la Gobernación de Magdalena para atender la situación de Tasajera y las víctimas del accidente de hace un año?

Se han realizado múltiples acciones, pero quiero destacar tres. Primero, la entrega de Mercados Populares Solidarios a todas las familias que habían perdido seres queridos o tenían familiares en las clínicas, debido al accidente.



Segundo, gracias a nuestras gestiones a nivel nacional e internacional, el suministro de atención médica especializada para la recuperación de los heridos; atención psicosocial para el acompañamiento a los familiares que perdieron a sus seres queridos; asesoría jurídica para todos los trámites de identificación de cuerpos; asistencia funeraria de los 45 jóvenes que perecieron.



Y finalmente, se realizaron acciones de vinculación laboral, inclusión en los programas de educación y empleabilidad del Departamento a los sobrevivientes del accidente. Además, gracias a al Plan de Desarrollo el Magdalena Renace, y sus cuatro revoluciones que orientan el cambio que viene el departamento, se ha hecho énfasis en Pueblo Viejo con los programas “Médico en tu casa”, “Becas para el cambio” y se trabaja en la estructuración de un proyecto para mejorar la habitabilidad en torno a la iniciativa de la doble calzada Ciénaga Santa Marta.



Hacemos un nuevo llamado al Gobierno Nacional para que aporte en lugar de bloquear a la gente más humilde que es lo que hace su bloqueo. No es democrático presionar a una administración porque representa una postura política distinta a la del gobierno nacional. El pueblo tiene derecho a votar por opciones distintas sobre todo en este momento en donde las opciones tradicionales están perdiendo el apoyo popular.



