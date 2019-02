Para los manizaleños el gran problema es el empleo

¿Cómo pinta la ciudad?, ese fue el lema bajo el que programa Manizales Cómo Vamos (MCV) decidió presentar la Encuesta de opinión ciudadana de calidad de vida del 2018. En verde quedaron los servicios públicos, la educación y la vivienda. En rojo terminó el empleo y las facilidades para el emprendimiento.

Según la encuesta, solo el 6 por ciento de los entrevistados consideró que es fácil encontrar empleo y uno de cada 10 ve fácil iniciar un negocio.



Al respecto, Natalia Escobar, directora de MCV, expresó que pese a sentirse satisfechos con la ciudad, los manizaleños siguen siendo “muy negativos” en cuanto al empleo. “Es sobre todo en los estratos bajos, pues parece ser que en los altos es más fácil encontrar trabajo”.



Darío Arenas, director de la ONG Manizales en Común, manifestó que “es evidente que existen desigualdades” y que ese debería ser el esfuerzo más inmediato de la administración.



“Todo el orgullo que se siente (por la ciudad) debe ayudarnos a trabajar en lo negativo. Por ejemplo, en que 4 de cada 10 egresados deba irse porque acá no tiene buenas condiciones y eso tiene mucho que ver con que nos han acostumbrado a que en Manizales y Caldas el empleo solo se consigue con ‘rosca’”.

La secretaria de TICs y Competitividad de Manizales, María Magdalena Builes, indicó que se están haciendo esfuerzos por disminuir brechas, pero resaltó “que esta es una encuesta solo de percepción y que no, necesariamente, refleja la realidad”.



La cifra sobre facilidad para hacer negocios -dijo- va en contravía al primer lugar que por dos años consecutivos nos ha dado el estudio Doing Business que realiza el Banco Mundial.



Frente al tema del desempleo, Builes explicó que el pánico que generó la ley de financiamiento disminuyó las compras, por lo que el sector comercial redujo los puestos de trabajo. Además, añadió que la migración de venezolanos ha hecho más compleja la situación.



“Al momento tenemos 1.642 personas con permiso de trabajo, eso sin contar con los que lo hacen de forma ilegal y los que retornaron. Muchas empresas están despidiendo manizaleños porque a los venezolanos les pagan menos”, aseveró.



Aunque la preocupación es generalizada, la secretaria manifestó que ya están en trabajos con el gobierno nacional para hacerle frente y continuar potenciando el empleo formal.



Los aspectos mejor calificados fueron vivienda, servicios públicos, educación, salud,

cultura y recreación. En el medio están espacio público, movilidad y equipamientos de barrio.



Los que pasan el examen, pero no con buena nota, fueron medio ambiente y gestión pública, ya que la encuesta indica que uno de los aspectos en que menos se trabaja es en la promoción de la transparencia.



Pese a esto, la directora de MCV informó que “la administración en general tuvo un mejor año, incluso creció la favorabilidad del Alcalde”. Sin embargo temas como la educación, aunque fue bien calificada, disminuyó con respecto a 2017 por lo que “debe ser un punto a trabajar”.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO