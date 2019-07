Así fueron las 24 horas del embajador francés en los Montes de María

Con las botas puestas y recorriendo caminos de herradura al lado de líderes sociales, así se le vio en las últimas 24 horas al embajador de Francia en Colombia, Gautier Mignot



El funcionario llegó inicialmente hasta el municipio de San Juan Nepomuceno, en el norte del departamento de Bolívar, para conocer la situación de la representante legal de la Fundación ‘Narrar Para Vivir’, Mayerlis Angarita, una de las más férreas defensoras de los derechos de la mujer en la región montemariana.

“El propósito de esta visita era conocer la labor de ‘narrar para vivir’ en los Montes de María y mandar un mensaje a los grupos que los están amenazando para decirles, tenemos los ojos puestos sobre esa mujer (Mayerlis) y sobre esa organización y no toleraremos que la sigan hostigando y menos atacando”, dijo el funcionario Francés.



También llegó hasta San Antonio de Palmito donde conoció el trabajo de la comunidad indígena Zenú que ha sobrevivido y mantiene sus tradiciones pese a múltiples persecuciones.



“Conocimos las historias de muchas mujeres valientes que han superados dificultades y han creado oportunidades económicas con emprendimientos de cultura, artesanías, cocina y también lograr empoderamientos”, explicó el embajador

Gautier Mignot llegó hasta San Antonio de Palmito donde conoció el trabajo de la comunidad indígena Zenú que ha sobrevivido y mantiene sus tradiciones pese a múltiples persecuciones. Foto: archivo particular

Luego de reunirse con el alcalde de San Juan Nepomuceno, el embajador francés, descansó en chinchorro, probó la gastronomía local y quedó encantado con el sancocho, la yuca, la carne y el motedequeso, que disfruto a montones.



Y como lo hacen siempre las líderes sociales, al día siguiente madrugó, se enfundó en unas botas de caucho y salió caminar la región.



“A los violentos y los grupos armados ilegales les conviene el caos y la miseria por eso el trabajo de superación y organización social los afecta de allí la importancia de proteger a estos líderes sociales”, subrayó Gautier Mignot

Un primer día maravilloso junto a Mayerlis y todas esas valientes mujeres de Narrar para Vivir #YoEnLugarDeUnLider https://t.co/AAGexuPGT3 — Gautier Mignot O. (@GautierMignot2) 17 de julio de 2019

Durante un día y una noche el embajador visitó no sólo a varias líderes sociales sino también comunidades indígenas y campesinas como en el municipio de Maríalabaja donde evidenció los problemas del agua y de los Monocultivos.





“Es tarea de todos proteger a los líderes sociales, en los Montes de María la gente no quiere regresar a la violencia ni vivir los horrores del pasado. Esto no tiene que ser un tema de política barata y tenemos que unir esfuerzos para protegerlos”, sumó el dignatario.

Luego de reunirse con el alcalde de San Juan Nepomuceno, el embajador francés, descansó en chinchorro, probó la gastronomía local y quedó encantado con el sancocho. Foto: archivo particular

El funcionario vivió de primera mano la situación tensa de seguridad que se vive en la región y compartió con el esquema de seguridad de Mayerlis Angarita.



“Sí es posible alcanzar la paz en los Montes de María y en Colombia, la primera condición es tener la convicción de que es posible, para alcanzar el éxito: la paz, la reconciliación si son posibles en Colombia y esto requiere un esfuerzo fuerte, continuo de largo plazo, integral y que abarque a todos los sectores de la sociedad colombiana”, concluyó el embajador.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas