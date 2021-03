El Eje trabaja para que los adultos mayores no le teman a la vacuna

La desinformación, las falsas creencias y las bases de datos poco precisas de las EPS son algunos de los motivos por los que varios adultos mayores en el Eje Cafetero no han podido o querido acceder a la inmunización. Con pedagogía personal y familiar y búsquedas exhaustivas las autoridades buscan que estas personas no se priven de este derecho.

Y es que estos tres departamentos conforman la zona más longeva de Colombia, Quindío, Caldas y Risaralda, en su orden, son los departamentos con más personas mayores de 60 años y con menos menores de 16, razón por la que la segunda etapa de la vacunación es vital para las comunidades.



En Armenia, ya se han vacunado más de 8.100 personas según datos de la Secretaría de Salud del municipio. La entidad habilitó varios puestos masivos de vacunación en la ciudad en los centros de desarrollo comunitario como el de la calle 50, Ciudad Dorada, Institución Educativa CASD, auditorio del Concejo Municipal de Armenia y recientemente un campamento en la Universidad del Quindío. Allí se espera atender a la comunidad del sector norte de Armenia.



Calarcá, entre tanto, es uno de los municipios donde se ha buscado llegar hasta las viviendas de los adultos mayores pues hasta el momento se ha registrado una baja participación en la vacunación en la sede del hospital La Misericordia de esta localidad.



Se han aplicado 1.302 dosis a los adultos del municipio teniendo una cobertura del 57 por ciento, ‘’lo cual es considerado para nosotros como una baja vacunación entre esta población. No ha sido fácil obtener una base de datos certera y precisa por parte de las EPS. No hemos podido captarlos para que vengan hasta el hospital porque los teléfonos no coinciden, las direcciones están erradas, entonces estamos haciendo un trabajo con los líderes comunitarios’’, informó la subgerente científica del hospital, Edna de la Torre Silvestre.



La funcionaria enfatizó en el trabajo que están llevando a cabo en los barrios, ‘’con los gestores comunitarios que están haciendo puerta a puerta, buscando a las personas para agendarlos, porque esto tiene un proceso, no es solo llegar y aplicar el biológico, sino que hay una documentación que se requiere, y la institución debe tener un servicio de urgencias previendo los eventos que se puedan presentar’’.



En el caso de Caldas, se han vacunado un total de 19.909 adultos mayores, institucionalizados en Centros de Larga Estancia, beneficiarios del programa Centro Vida y de los censados por las EPS.



En Manizales, entre tanto, de las 10.200 vacunas de Sinovac que llegaron a la capital caldense, faltan por aplicar solo 1.000, reservadas para quienes se han negado a aplicársela.



“En la medida que avanzamos con la aplicación, hemos hecho la reserva de ese número de dosis para que el adulto mayor que se niegue a recibirla en un primer momento no pierdan ese derecho, una vez manifieste que sí quiere”, señaló el secretario de Salud de Manizales, Carlos Orozco.

Las creencias de que el biológico modifica el ADN o que tiene un chip son varias de las expresiones que los vacunadores escuchan de esta población y sobre las cuales tratan de hacer pedagogía.



“Ellos hacen llamadas constantes a los adultos y a sus familiares, de manera que vean que es un proceso de suma importancia para preservar su salud. Al segundo llamado ya dejan abierta la posibilidad de que ellos mismos decidan comunicarse cuando estén seguros de aplicársela. Invitamos a los familiares a hablar con ellos, su acompañamiento es muy importante ahora”, apuntó el funcionario.



Hay directivos de IPS vacunadoras que han optado por hacer pedagogía in situ, como es el caso del gerente del hospital Santa Sofía que tiene jurisdicción en Manizales y en el corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina, hasta donde llegó y logró convencer a 29 adultos mayores de recibir la vacuna.



“Algunos estaban muy reacios a aceptarla, decían que se las ponían para matarlos. Hay mucha desinformación, pero los buscamos, les reiteramos los beneficios de la inmunización e incluso nos entramos a sus casas, pues es nuestra obligación propender por la salud de todos los caldenses. Gracias a esa jornada cambiaron de idea, así que seguiremos llevando el mensaje correcto”, indicó Carlos Alberto Piedrahita, gerente del hospital Santa Sofía.



En cuanto a Risaralda, la administración departamental informó que tres de cada cuatro risaraldenses de más de 80 años ya fueron vacunados.



“A través de estrategias de motivación y comunitaria iniciamos el proceso de agendamiento, por la poca respuesta habilitamos el pico y cédula para que acudieran cuando pudieran. Hoy tenemos un 75% de adultos mayores vacunados”, señaló el secretario de Salud, Javier Darío Marulanda Gómez.



De acuerdo con el funcionario, para las 27.000 personas que registra el departamento en este rango de edad, el Gobierno Nacional envió 22.000 dosis, de las cuales han aplicado 18.000.



“Hay personas que se niegan a aplicársela, que siguen confinadas y otras que ya fallecieron. Seguiremos buscando a estas personas a la par que iniciamos con la siguiente fase”, apuntó Marulanda.



En Caldas y Risaralda se empezará en los próximos días con la vacunación de las personas entre los 60 y 70 años que hacen parte de los Centros de Larga Estancia, mejor conocidos como asilos. En el Quindío están a la espera de que lleguen las nuevas dosis para iniciar este proceso.



REDACCIÓN EJE CAFETERO