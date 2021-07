El Eje Cafetero se aproxima al 50 por ciento de su población vacunada

Aunque desde hace varias semanas se viene presentado un considerable aumento en las infecciones y la mortalidad por covid-19 en el Eje Cafetero, las autoridades buscan contrarrestar esas cifras con el incremento en el número de personas vacunadas.

En Risaralda, el 50% de los habitantes del departamento cuentan con mínimo una dosis de la vacuna. Es decir, uno de cada dos risaraldenses ya recibieron la vacuna contra el covid-19. Además, cerca de 200 mil risaraldenses completaron su esquema de vacunación con las dos dosis. Caldas y Quindío tienen porcentajes similares.



“Ya llevamos alrededor del 50 % de la población del departamento de Risaralda vacunada con una primera dosis, que eso es muy importante y más de 190 mil personas vacunadas completamente”, dijo el secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda Gómez.



Pese al avance del plan de vacunación en la región, las autoridades sanitarias llaman a continuar con la bioseguridad y no relajar las medidas ante la enfermedad que ya ha ocasionado alrededor de 6.000 muertes en el Eje Cafetero. Al respecto, Marulanda agregó que ‘’tienen mucho menos riesgo si están vacunados, el peligro es inminente y hemos tenido personas vacunadas que se han infectado y que se han complicado por las preexistencias y pueden terminar falleciendo por otras causas. No se deben relajar las medidas, llevar el tapabocas y evitar los eventos masivos’’.​

En Caldas, con corte al 15 de julio, se habían aplicado 510.930 dosis de la vacuna, esto corresponde, por lo menos, al 50 por ciento de la población del departamento, el cual -según proyección del Dane- para 2020 tendría alrededor de un millón de habitantes.



La acogida de la comunidad a la vacunación, si bien no es total, sí ha mejorado. De acuerdo con la información de la Dirección Territorial de Salud, hay un avance del 89 por ciento en relación a las dosis entregadas y las aplicadas. “Dosis que recibimos, dosis que entregamos y biológico que es aplicado, el fin de semana, por ejemplo, logramos aplicar más de 8.000 vacunas, eso demuestra la apertura de la comunidad a inmunizarse”, señaló la enfermera jefa de Vacunación Covid, Victoria Eugenia Pareja.



La mayor densidad poblacional del departamento está en su capital, en donde el proceso avanza conforme llegan los biológicos. El secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, aseguró que podrían ser más vacunas al día, pero no las hay.



“Tenemos una capacidad instalada fuerte, podríamos poner 6.500 dosis diarias y más de 100 mil por mes, pero el país no alcanza a proveer esa cantidad. Acá tenemos 300 personas trabajando diariamente únicamente en esto, pero están casi que subutilizadas, porque se trabaja a alrededor del 50 por ciento”, señaló Orozco.



En la capital caldense, donde la población censada es de 450.074 y la proyectada para lograr la inmunidad de rebaño es de 315.052 personas, se han aplicado, en total, 272.077 dosis, entre esquemas completos, primeras dosis, y vacunas de única dosis. Así las cosas, el 27. 6 por ciento de los manizaleños ya está inmunizado con al menos una dosis.



“Sabemos que hay un subregistro, porque no se está totalmente informado de las personas que se han vacunado en el exterior o que han ido hasta otros departamentos a inmunizarse. Lo que sí reportamos con mucha alegría es que ha disminuido la resistencia y la gente, aunque espera determinada marca de la vacuna, desea hacerlo y va migrando según la información que va obteniendo”, apuntó el funcionario.



Por su parte, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, en una reciente reunión en la Presidencia de la República solicitó ‘’la posibilidad de masificar la vacunación contra el covid-19 en el departamento’’. Señaló, además, que espera contar con el apoyo de los gremios productivos para la vacunación de los empleados.



Al mismo tiempo, las jornadas masivas de vacunación avanzan en Armenia y en los demás municipios. La encargada del área de vacunación de la Secretaría de Salud del Quindío, Adriana García, señaló que han entregado 345.090 dosis.



Aunque la población del Quindío es de unos 578.268 habitantes, se tiene un estimado que 416.336 serán vacunados. De este número de personas, 183.458 han recibido la primera dosis y 124.553 ya tienen su esquema completo de vacunación. Hasta el momento, 16.684 personas han recibido una única dosis y se han aplicado en total 324.695 dosis.



‘’Avanzamoes en la medida en la que avanza la vacunación y se amplían los grupos poblacionales que pueden ser vacunados. Requerimos de toda la paciencia y colaboración de la población con el sistema de salud. Desafortunadamente no tenemos todas las IPS que quisiéramos tener a disposición para evitar filas y demoras a los usuarios’’, dijo García.



Hasta el momento, el departamento tiene 93.73% en cumplimiento en la aplicación y uso de biológicos. ‘’Ya nos dieron la asistencia técnica para la introducción del biológico de Moderna, hay una escasez nacional de la vacuna de Pfizer para primeras dosis, tenemos algo para segundas dosis’’, añadió la funcionaria.



Para los municipios de Génova, Córdoba, Pijao, Buenavista, Salento y Filandia se destinaron vacunas Janssen. ‘’Pedimos que no se aprovechen de la cercanía (con estos municipios) para no colapsar esos servicios, si desde Armenia nos desplazamos a esos municipios que priorizaron, los vamos a dejar sin su población vacunada y ellos van a dejar de recibir vacunas porque aparecerían como si ya hubieran cumplido el 100%’’, enfatizó García.



REDACCIÓN

EJE CAFETERO