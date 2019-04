El Eje Cafetero está listo para recibir a visitantes en Semana Santa

La región está lista para el inicio, hoy, de la Semana Santa, una de las temporadas turísticas más importantes del año debido al posicionamiento como destino del Paisaje Cultural Cafetero.

A continuación un resumen de como se vivirán los ocho días más trascendentes para los católicos en el Eje Cafetero.



En la capital de Risaralda, la Diócesis de Pereira eligió como eslogan de la Semana Santa el de La agonía del señor en la cruz, pero estará enfocada hacia los jóvenes y la familia.



El alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, afirmó que la ciudad está lista para recibir a los “miles de turistas” que llegan para participar en las procesiones y demás celebraciones. Gallo comentó que para propios y visitantes se organizaciones diferentes actividades como un City Tour, un recorrido guiado por las iglesias del centro de la ciudad.



El 20 y el 21 de este mes habrá un Festival Gastronómico en la plaza de Bolívar, de 12 m a 11 p.m.



Además, habrá 14 conciertos en diferentes parroquias de la ciudad y cinco conciertos especiales, que se iniciarán mañana, en la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, a las 7 p.m., con la presentación de la Banda Sinfónica de Pereira, Coro Diletto y solistas invitadas.



En Pereira habrá seis puntos de información para los turistas.



La Policía Metropolitana de Pereira y la Policía de Risaralda tienen listos los operativos para garantizar la seguridad en los 14 municipios del departamento, igual que en toda la región.

Novedades en Caldas

En Caldas, la oferta religiosa, cultural y turística será variada. Conciertos de música sacra, recorridos turísticos guiados, atracciones y la red de ecoparques abierta durante toda la semana, harán parte de las opciones.



La Orquesta de Cámara de Caldas se presentará todos los días en un municipio diferente. El lunes en Manizales, después Villamaría, Neira, Belén de Umbría (Risaralda), Viterbo y Salamina, en ese orden.



Como actividades religiosas de tradición en el departamento estarán las ceremonias litúrgicas en vivo en el municipio de Viterbo, al igual que el Víacrucis actuado en el barrio la Enea de Manizales. El Cristo de Belalcázar funcionará también con normalidad.



En el caso de Manizales, por primera vez, la Arquidiócesis y la Alcaldía se unieron para realizar actividades conjuntas. Una de ellas será la procesión del Domingo de Resurrección que no se realizará en cada parroquia, sino de manera conjunta.



“La procesión con el resucitado será unión de todas las parroquias, no se hará de forma individual como es tradición. Nos reuniremos para una bella manifestación religiosa y cultural que se iniciará a las 9 a.m. en el Parque de la Mujer y culminará con la eucaristía en la Plaza de Bolívar”, expresó el arzobispo, monseñor Gonzalo Restrepo.

En Manizales se estrenará, además, la Ruta Religiosa por los Santos Monumentos. La actividad, liderada por el Instituto de Cultura y Turismo (ICTM) contará con recorridos guiados que se realizarán los días 18, 19, 20 y 21 de abril a partir de las 2 p.m. Para ellos debe reservarse cupo comunicándose con el grupo Vigías del Patrimonio o directamente con el ICTM.



La mayor preocupación siguen siendo las lluvias, sobre todo en el oriente y norte del departamento, por lo que la maquinaria amarilla y organismos de socorro estarán dispuestos las 24 horas para atender emergencias y garantizar el flujo en carretera.



Sobre las vía que conduce a Medellín, la concesión Pacífico Tres informó que no se realizarán los cierres programados, estos se retomarán el lunes 22 de abril. Entre tanto, los puntos de pare y siga continuarán, pero para coordinación del tráfico, no por obras.



Para quienes se quedarán en Manizales y no participarán de actos religiosos estará disponible la red de ecoparques, especialmente el de Los Yarumos donde habrá programación de deportes extremos acuáticos en la cascada ‘siete colores’. En la ciudad también tendrá lugar el Festival Nacional de Voleibol, en el que participarán 2.000 deportistas de delegaciones de todo el país. Será del 13 al 17 de abril en los complejos deportivos.

Oraciones en Jeeps

El Quindío se prepara para recibir al menos 100 mil visitantes durante los días de la Semana Santa, así lo señaló la secretaria de Turismo del departamento, Natalia Rodríguez, por lo que cada uno de los 12 municipios tendrá un atractivo y actividades para los turistas.



Por ejemplo, la Gobernación del Quindío tendrá rodando los jeeps religiosos que harán recorridos entre Armenia y las principales parroquias de los demás municipios. Este plan se podrá disfrutar de manera gratuita.



Además, se estrenarán tres puntos de información turística itinerante para que se puedan promocionar los diferentes destinos del Quindío. Se trata de tres vehículos tipo tráiler que se ubicarán en las tres vías principales de acceso al departamento como son entre Armenia y La Tebaida, en el sector del Alto del Río entre Calarcá y Armenia y en el sector de Cruces cerca al peaje entre Armenia y Pereira. “El objetivo es que los visitantes puedan tener información oportuna y veraz de cuáles son las principales actividades”, dijo Rodríguez.



De otro lado, las parroquias de los municipios y la Diócesis de Armenia crearon una variada programación religiosa para que las personas además de disfrutar de los atractivos del departamento puedan tener un espacio para la reflexión. Cada municipio también tendrá recorridos por tiendas de cafés especializadas y ferias artesanales.



“Hemos decidido disponer de unos recorridos gratuitos en Willys desde la plaza Bolívar de Armenia hacia las otras localidades del departamento, teniendo diariamente diez vehículos para las personas que lo desee”, informó el gobernador, Carlos Osorio.



En Filandia, Quindío también habrá representaciones en vivo de los principales acontecimientos religiosos de la vida y obra de Jesucristo, como en el Monte Calvario, mientras que Salento se prepara para recibir miles de personas que participarán en las procesiones de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y luego subir hasta el mirador del municipio.

Seguridad está garantizada

En la región, la Policía Nacional dispondrá de cerca de 6 mil uniformados para garantizar la seguridad en los 53 municipios.



En el Área Metropolitana Centro Occidente, mil policías harán parte del operativo, mientras que la Policía de Risaralda dispuso un total de 802 uniformados.



En Caldas serán 2.500 policías que velarán por la tranquilidad en el departamento, sobre todo en los municipios de Manizales, Salamina, Belalcázar y Viterbo, que tradicionalmente reciben la mayor número de visitantes.



En Quindío la Policía dispuso un plan con 1.851 uniformados que estarán custodiando las vías del departamento. Habrá cubrimiento de 155 kilómetros de carreteras.



