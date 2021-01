El Eje Cafetero espera atraer más turistas en el inicio del 2021

Pese a las cifras de contagio de covid-19 de las últimas semanas en la región, los empresarios del sector turístico esperan recuperarse económicamente de las pérdidas generadas con las medidas de aislamiento en el 2020.

Uno de los municipios más visitados en toda la región es Salento, Quindío y aunque ha tenido semanas en los que han ingresado más de 15 mil turistas a esta localidad, el repunte no ha sido el esperado.



La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Salento, Leidy Juliana Toro señaló que “lo que esperamos es que se reactive cada día más la economía del municipio, pues dependemos de esa población flotante que son los turistas. Aunque ha mejorado no estamos en el equilibrio que deberíamos estar. Por eso esta temporada es importante’’.



No obstante, los toques de queda en otras ciudades, el invierno y el cierre por días de la vía La Línea podría afectar la reactivación turística. “En la temporada de fin de 2019 e inicio de 2020, ingresaron 30.550 vehículos, pero para esta temporada creo que estaremos en el 50 o 60 por ciento o quizá menos, sin embargo nuestra expectativa es que las cosas mejoren pese a las circunstancias actuales’’, agregó la funcionaria.



El departamento del Quindío se preparó con todas las medidas para tener una recuperación económica de este sector, del que dependen cientos de empleos en el Quindío.

Luego, con el cierre de la vía La Línea, todo el gremio de turismo se unió para solicitarle al Gobierno Nacional que tomara medidas de contingencia para no afectar a la región ni a los viajeros. Y aunque el Instituto Nacional de Vías (Invias) permitió el paso por días a los vehículos particulares, esto también afectaría la llegada de cientos de visitantes.



El director de mercadeo del Parque de la Cultura Agropecuaria (Panaca), Jorge Mario Acosta señaló que los derrumbes y los cierres de las vías que conectan al Quindío con Antioquia y Cundinamarca “no nos dejan de preocupar” y agregó: “esta es la oportunidad de empezar a ver la recuperación por todo lo que se perdió con la pandemia. Fue un año complejo, pero esperamos que los turistas nos acompañen, tenemos todos los protocolos de bioseguridad para brindar el mejor espectáculo para las familias’’, añadió Acosta.



En Risaralda, también esperan que pese a las dificultades de las vías y la alerta roja hospitalaria que hay en el departamento, los turistas acudan.



Jairo Ortiz, director de mercadeo y comunicaciones de los Termales Santa Rosa de Cabal ubicado en el municipio que lleva este nombre, aseguró que se han enfocado en reaccionar “ante las medidas tomadas en el departamento por la ocupación en las UCI y en los departamentos de los que provienen nuestros clientes como Antioquia o Cundinamarca. Ante esto tenemos varios turnos que se acomoden a los toques de queda, hemos revisado el tema de tarifas porque sabemos que muchos cancelaron o aplazaron sus viajes y lo que queremos es que las personas puedan disfrutar. Tenemos muchas expectativas pero sabemos que la situación está complicada’’



Ortiz expresó que les preocupa el cierre de las vías que conducen a Risaralda. “Hay muchas restricciones por derrumbes y eso afecta mucho y la gente prefiere no viajar. Sí hemos visto algunas cancelaciones pero hay confianza en que las demás personas sí vengan’’.



En las temporadas pasadas, en esta época, el hotel de termales tenía una ocupación del 100 por ciento mientras que el balneario podía recibir hasta 2.000 personas pero en estos momentos todavía tienen disponibilidad en el hotel.



Ante la contingencia de la vía La Línea, la aerolínea Easyfly anunció que recibió la aprobación de la Aeronáutica Civil para aumentar a partir de hoy la frecuencia de vuelos en las rutas entre Armenia y Bogotá y Pereira y la capital del país. Estas nuevas frecuencias serán en las noches.



En Caldas, entre tanto, de la mano del clúster de turismo, esperan atraer a los visitantes con sus potencialidades como destino de naturaleza y así tratar de sopesar lo que significa la cancelación de la Feria de Manizales, con la cual se recibían más de 200.000 visitantes y se tenía promedio de ocupación hotelera del 90%.



“Tenemos la ventaja de que en Caldas y la región tenemos un turismo al aire libre, lo que nos da cierta prelación en relación a otras zonas del país. El avistamiento de aves, el senderismo, las rutas para ciclomontañismo, el nevado, todos son planes que permiten cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad”, indicó la secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas, Paula Toro.



El bosque de palmas de cera en Salamina, los pueblos patrimonio del norte del departamento, el embalse Amaní en Norcasia, las aguas termales y los alojamientos rurales en Villamaría y Manizales son algunos de los planes al aire libre que más buscan los visitantes en este departamento y que, según el gremio, también llegarán este año.



Sin duda, se espera que las próximas dos semanas sean un mejor inicio de año que le permita al sector turístico, especialmente a los hoteleros, mantenerse a flote. De acuerdo con cifras de Cotelco – capítulo Caldas- solo en Manizales, siete establecimientos cerraron y tres más contemplan hacerlo en los próximos días. Por eso, su apuesta es vender un destino “seguro y tranquilo” y así reponerse de los estragos que dejó el confinamiento.



Cotelco indica que sin Feria tendrán una ocupación que no superará el 40 %.

REDACCIÓN EJE CAFETERO