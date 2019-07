El Eje Cafetero es la región donde hay más envejecimiento

De acuerdo con los resultados del censo poblacional dado a conocer recientemente por el Dane, el Eje Cafetero es una de las zonas del país con más personas de la tercera edad, en otros términos, con más viejos.

Para algunos esto significa que Caldas, Risaralda y Quindío son departamentos que ofrecen una buena calidad de vida, pero analistas consultados por EL TIEMPO concluyeron que la situación no es para alegrarse.



Para Jhonier Cardona Salazar, subsecretario de Planeación Socioeconómica de la Alcaldía de Pereira, el hecho de que la capital de Risaralda -que, según el censo, tiene 409.670 habitantes- sea de una de las ciudades con la tasa de envejecimiento más alta del país (los mayores de 65 años son el 10% de la población) ofrece varios escenarios.



El hecho de que haya menos niños y más viejos genera en Pereira, en primer lugar, un cambio de las políticas públicas para la atención de la población. “Lo que hay que hacer ahora es capacitar a esa gente adulta para que trate de amortiguar el efecto negativo que tenemos de no tener gente adulta con capacidad productiva”, señaló Cardona tras aclarar que no se debe descuidar la atención a los niños.



El segundo escenario es más complicado ya que se relaciona con la atención de salud. Las enfermedades en los adultos mayores tienden a ser crónicas y su tratamiento es más costoso. “Además, estamos en un departamento donde hemos visto de manera tranquila que cada vez hay menos niños y nunca fuimos creando condiciones de profesionales para que atiendan esa persona adulta”, indicó Cardona. Es decir, se necesitan profesionales y tecnólogos en geriatría y gerontólogos.



La educación en Pereira también tiene nuevos retos por el envejecimiento de la población. El subsecretario dijo que la menor cantidad de niños no hace necesario construir más colegios sino mejorar el sistema de transporte escolar y distribuir mejor los estudiantes. Además, la demanda de los programas de las universidades no proviene de los egresados de los colegios mientras el 75 % de los trabajadores no tiene formación.



En contraste, Risaralda está entre los departamentos donde menos del 20 % de la población tiene edades inferiores a 14 años. Hay pocos niños, está perdido el relevo generacional.

Quindío, con más viejos

Y si en Risaralda llueve, en Quindío no escampa. Este departamento lidera las cifras de envejecimiento en el país. Por cada 100 personas hay 72,29 mayores de 65 años de edad, por encima de la media nacional que es de 40,30. Lo que contrasta con la población joven que es baja. Por cada 100 personas, hay 24,14 jóvenes en el Quindío.



El secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía de Armenia, Albert Quintero, señaló que estos datos no fueron una sorpresa pues adelantaron una caracterización con estudiantes del programa de Gerontología de la Universidad del Quindío que revelaron datos como que “muchas de las personas que tenemos caracterizadas como adultos mayores son de aquí, y es porque la natalidad ha bajado”.



Además, identificaron que aunque hay una población considerable de adultos mayores pensionados que viven en el departamento “muchos de ellos vienen solo por temporadas, es decir que tienen como una segunda vivienda en Armenia, pero que la mayoría no vienen a vivir definitivamente aquí”.



Quintero contó que actualmente se está formulando la política pública de envejecimiento del municipio. “Hemos visto que la población mayor de 60 años ha estado aumentando en un 2 % anualmente, eso nos da a entender que nos estamos envejeciendo y que tenemos que tener una política pública responsable y donde esta población tenga la atención de todos los servicios de salud y demás”.



Por su parte, la gerontóloga y magíster en educación con énfasis en desarrollo humano, Diana Fernanda Bermúdez, señaló que estas cifras reveladas por el Dane se habrían generado por la llegada de adultos mayores de todos los niveles sociales al departamento y la salida de los jóvenes en busca de empleo en otras regiones del país.



“Las condiciones geográficas de nuestro departamento lo hacen atractivo para personas que quiere vivir la etapa de la adultez mayor, donde el clima es favorable además de ser un departamento pequeño y asequible”.

'Importa quienes somos'

Caldas es el segundo departamento con más población adulta, su tasa de envejecimiento es del 67 %. Al igual, es el último departamento en población menor de 15 años. Por cada 100 personas menores de 15 años hay 97 de 60 años.



El secretario de Planeación de Caldas, Juan Felipe Jaramillo, afirmó que esto representa nuevos retos. “Ya no hay que pensar en cuántos somos, sino en cómo somos y cómo estamos viviendo, eso lleva a repensar las políticas públicas para garantizar futuros más alentadores”.



Esa es la línea que David Osorio, docente investigador de la Universidad de Caldas, cree se debe seguir. “A lo que se debe apuntar es a cómo será la vejez, porque el problema no es la edad -eso es un proceso- sino en términos de igualdad, salud e ingresos cómo llegaremos a ella”.



Osorio, miembro del equipo que creo la política pública de vejez y envejecimiento en Caldas, manifestó que las investigaciones arrojan varias circunstancias que influyen en que falte juventud. “Hay baja tasa de natalidad y los adultos se mantienen en el territorio, los jóvenes en edad laboral se van por falta de empleo. Además, por su vocación educativa, se reducen los embarazos; los datos dicen que una mujer que ingresa a la universidad retrasa ese proceso y -añádanse- las fuertes campañas de control de natalidad”, indicó el docente.



Ni para la administración ni para los investigadores la hipótesis de que son las personas jóvenes se van y vuelven a pasar allí la adultez está confirmada. Sin embargo, al ser una realidad constante en los últimos años, sí se piensa en cambiar.



LAURA SEPÚLVEDA - ARMENIA

LAURA USMA - MANIZALES

FERNANDO UMAÑA - PEREIRA