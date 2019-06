El Eje Cafetero, desde ya, se prepara para su gran ‘vitrina’ en 2023

El regocijo por la elección del Eje Cafetero como sede de los XXII Juegos Nacionales y VI Paranacionales 2023 ya pasó y lo que sigue ahora por parte de las autoridades departamentales y municipales es comenzar a preparar las justas.

En los menos de siete meses que les quedan de mandato, los gobernadores de Caldas, Risaralda y Quindio y los alcaldes de las tres ciudades capitales deben dejar avanzado el presupuesto de la cita deportiva para entregarle bien la ‘posta’ a sus sucesores.



Lo mismo deberán hacer las autoridades del Valle del Cauca, que será subsede de la cita deportiva nacional.



Los Juegos, le contó a este medio el representante a la Cámara por Risaralda, Juan Carlos Reinales, cuestan 110 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional, a través del recién creado Ministerio del Deporte, financiará el 45 por ciento. La región pondrá el restante 55 por ciento.



“Lo que toca ahora ya es el compromiso grande de las alcaldías y las gobernaciones: apropiar los recursos para los juegos y no tengo duda, en el caso nuestro, Pereira está muy comprometido y el departamento también”, afirmó Reinales, quien cree que no “es necesario destinar vigencias futuras porque con las vigencias ordinarias, de cada año, será suficiente”.



En ese sentido el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio, señaló que el objetivo, este año, es que en cada departamento se apropien 20 mil millones de pesos.

​

Reinales, quien con los demás congresistas de la región empujaron la candidatura en Bogotá, indicó que cada departamento deberá hacer un inventario de sus escenarios deportivos para definir que infraestructura se debe remodelar, o si no existe para las disciplinas que le correspondió realizar, construir.



De los tres departamentos, o mejor ciudades, Pereira es la que está más rezagada en infraestructura deportiva. Manizales y Armenia cuentan con mejores escenarios.

​

El congresista Reinales señaló que la región también debe “dar la medida” en oferta hotelera, vías y aeropuertos. Se calcula -afirmó- que en cada una de las ciudades sede de los juegos estarán cerca de 11 mil personas durante todo un mes.



Aunque los visitantes que traerán los Juegos moverán la hotelería, la gastronomía, el turismo, la economía en general de la región, ésta debe ser “el mejor anfitrión”, como lo subrayó el Gobernador de Risaralda.



En el campo estrictamente deportivo, las autoridades señalaron que las diferentes ligas se deben preparar para hacer el mejor papel en los juegos, aunque sea difícil ganarlos. “Los Juegos fomentarán el amor por el deporte y la transformación de Coldeportes en Ministerio del Deporte le darán a Colombia la gran posibilidad de formular políticas públicas duraderas que convertirán el deporte en el vehículo para que nuestros jóvenes tengan alternativas distintas”, dijo Reinales.



De acuerdo con la propuesta presentada, Risaralda sería sede de ajedrez, arquería, béisbol, boxeo, ciclismo, fútbol sala, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, judo, lucha, natación, tenis, tiro deportivo, voleibol y rugby.

Hay un buen ambiente

Para el gobernador de Caldas, Guido Echeverri, haber obtenido la sede de los Juegos es “un buen arranque” para consolidar la Región Administrativa de Planificación (RAP), Eje Cafetero, que en un año ya “muestra resultados”.



Caldas sería el encargado de recibir los participantes de fútbol de salón, billar, natación, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol femenino, fútbol masculino, karate, patinaje artístico, patinaje de carreras, triatlón, taekwondo y tenis de mesa.



De las 39 disciplinas que se tendrán en las justas, 13 de ellas se disputarán en el Quindío y estas son atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, bowling, ciclismo de ruta, ciclismo BMX, gimnasia artística, hapkido, levantamiento de pesas, squash, golf y tejo.



La directora del Instituto Departamental de Deporte y Recreación, (Indeportes), Olga Lucia Fernández, dio a conocer que en el departamento se invertirán 30 mil millones de pesos en la construcción de tres nuevos escenarios deportivos como una bolera con 24 pistas, dos piscinas olímpicas y un coliseo multifuncional, y en la remodelación de otros cinco más que ya están deteriorados como el estadio Centenario y el de atletismo, el coliseo del Café y el de gimnasia.



“Este es un gran logro para nosotros como región y ello ratifica que el Eje Cafetero es la región número uno en competitividad logística como lo indicó Planeación Nacional recientemente, algo que es muy satisfactorio pero que genera una gran responsabilidad para mantener el nivel e incluso mejorarlo”, señaló el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio.



Y agregó que “lo que hay que resaltar es que todo se ha compartido, el esfuerzo en la propuesta como la disposición de los recursos, las disciplinas deportivas que se tendrán por departamento y así serán las justas, de todos y para todos”.



LAURA USMA PARA EL TIEMPO MANIZALES

LAURA SEPÚLVEDA PARA EL TIEMPO ARMENIA

FERNANDO UMAÑA MEJÍA CORRESPONSAL PEREIRA