Han pasado más de 40 días desde la tragedia que ocasionó la avioneta que se salió de la pista del aeropuerto de Santa Marta y todavía se desconocen detalles de la investigación de la Aerocivil que revelaría las causas de lo sucedido.



Mientras tanto la familia del niño que resultó muerto, y de la niña y la adulta heridas de gravedad, siguen esperando una explicación por este suceso que les dejó un profundo dolor y les arrebató la tranquilidad.

A pesar que la Aeronáutica Civil se comprometió a entregar en un mes un informe técnico para establecer responsabilidades y lo que originó el accidente aéreo, todavía no hay ninguna explicación.



El proceso de indemnización a la familia del menor fallecido por parte de la aseguradora tampoco avanza, y los padres de la menor de seis años y la adulta mayor que quedaron heridas también están desesperados porque aunque ambas lograron sobrevivir, continúan un proceso de recuperación que requiere gastos y atención médica especializada.



Daniel Miranda, padre de la menor contó que a raíz de este suceso, enfrenta una crisis economica debido al dinero que ha tenido que invertir en transporte, alimentación suya y de su pareja, y medicina para su hija.



“Si bien el dueño de la avioneta respondió por toda la atención en la clínica. Nosotros que estamos radicados en el municipio de Bosconia, tuvimos que solucionar la estadía en esa ciudad y lo peor es que no he podido trabajar por estar pendiente de la salud de la niña y de mi mamá”, manifestó Miranda.



Afortunadamente han contado con el apoyo de familiares que le brindaron hospedaje y dinero durante estas semanas de angustia.



Daniel Miranda manifestó que su hija fue dada de alta y de inmediato regresaron a Bosconia. Su mamá de 62 años, entre tanto fue internada nuevamente en la clínica debido a que la herida que sufrió en la pelvis volvió a abrirse y tiene que ser sometida a otra cirugía.



La preocupación del hombre se centra ahora en la recuperación de la adulta mayor y también en las terapias especializadas que requiere su hija, de quien dice, aunque está estable de salud, quedó con secuelas por el accidente.



“Ella no es la misma niña de antes. Muchas veces queda con la mirada perdida y no tiene reacciones rápidas. Necesitamos llevarla a un neuropediatra y eso requiere un pago alto que no tenemos cómo costear por nuestros propios medios”, expresó el papá.



La familia afectada en estos hechos hace un nuevo llamado a las autoridades de la Aerocivil para que emita un pronunciamiento, se haga justicia y le respondan por toda la afectación que les originó el accidente de la avioneta el pasado 16 de octubre en la playa del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv