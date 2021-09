El drama de los compradores de un edificio residencial en Pereira

Lo que se promovió como un ambicioso proyecto habitacional y comercial terminó siendo un dolor de cabeza para sus compradores. Así lo catalogan varios de los compradores del Conjunto Residencial Montecarlo, ubicado en la vía entre Armenia y La Tebaida, Quindío.

El proyecto inicialmente incluía una plaza de comidas, un hotel y un condominio residencial con 5 torres de 10 pisos de apartamentos que comenzarían a ser entregados en 2019. Sin embargo, los compradores empezaron a recibir aplazamientos en las entregas.



Aunque a varias personas les programaron entregas oficiales y hasta firmaron escrituras para que los bancos desembolsaran los créditos hipotecarios, pasaron meses y en algunos casos hasta años hasta que finalmente les entregaron las llaves de sus apartamentos. A otros nunca les entregaron nada.



(Le puede interesar: La historia del mayor robo arqueológico a la nación)



No obstante, pese a que la torre 1 estaba casi lista, no contaba con permisos de ocupación ni servicios públicos ni otro tipo de servicios como los que cuentan este tipo de unidades residenciales, como administración, vigilancia privada aseo, entre otras. Ni mucho menos las áreas sociales prometidas como parqueaderos, piscina, canchas, juegos para niños, sauna, turco, gimnasio y otras más.



Meses después, las obras de la torre 2, que estaba en construcción, fueron abandonadas y algunos propietarios y otros que solo contaban con promesas de compraventa se trasladaron a los apartamentos de la torre 1 y tomaron posesión, pues no tuvieron más noticias de los encargados del proyecto, Constructodo de La Sabana, y su representante legal René Primitivo Rivera.



“En mi caso por lo menos tengo las escrituras del apartamento, pero hay personas que no alcanzaron ni a firmarlas a pesar de que ya habían pagado. Después de haberlo pagado, ahora tienen que negociar con la persona que ahora está embargando ea edificio porque al parecer la constructora le adeuda dinero”, dijo un propietario que prefirió reservar su nombre.



La abogada Laura Gómez es otra de las compradoras del proyecto. Ella le contó a EL TIEMPO que pagó la cuota inicial de su apartamento y firmó la promesa de compraventa, pero decidió tomar posesión del inmueble debido a que la constructora se declaró insolvente.



(Además: Atención! Dos heridos tras explosión en centro comercial de Yopal)



“Pusimos una denuncia ante la Fiscalía por estafa porque se supone que cuando nos vendieron el lote estaba libre de hipoteca, pero resulta que tenía una hipoteca con H Rincón, por lo tanto solicitamos la devolución del dinero pero eso no ha pasado”, explicó Gómez, y precisó que “el banco desembolsó créditos cuando la torre no cumplía con los requisitos. Tenemos un solo contador de agua y otro de energía para toda la torre, pagamos entre todos. Ahora estamos solicitando un proceso de intervención y negociar con la Alcaldía”.



El año pasado, Constructodo de La Sabana le informó a un medio local que las torres 2 y 3 de la zona comercial y residencial ya no estaban a su cargo debido a una alianza estratégica que establecieron con la sociedad H Rincón y Cia S. En C.



Actualmente, más de 70 apartamentos de la torre 1 están habitados por propietarios y prominentes compradores, y aunque han interpuesto denuncias, demandas y hasta realizaron protestas; todavía no han obtenido soluciones.



Además, fueron sometidos a una diligencia de desalojo para surtir un proceso de secuestro que fue promovido por la sociedad H Rincón (anterior aliado estratégico de la constructora) en el Juzgado Segundo Civil de Armenia. El desalojo fue suspendido por falta de un requisito.



Entre tanto, el subdirector de Planeación Municipal de Armenia, Andrés Pareja, añadió que esa dependencia ha dispuesto las actuaciones necesarias para dar claridad a los compradores afectados y requerir al representante legal del proyecto. “Dimos apertura formal a un proceso administrativo para ver si se configuran las causales para que proceda una medida administrativa de toma de posesión”, dijo.



Este medio intentó comunicarse con Constructodo de La Sabana, pero no fue posible establecer contacto.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

PEREIRA