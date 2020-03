Madre vio morir a su hijo en ambulancia debido a vía en mal estado 

Clemencia Villamizar no se imaginó que el martes 3 de marzo pasaría por uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Su hijo de 15 años salió a montar bicicleta con un amigo por el municipio de Santa Barbara, ubicado en la vía entre Curos y Málaga, en Santander, cuando colisionaron contra un vehículo en una curva.



El joven sufrió una herida en su pierna izquierda, aunque fue llevado de inmediato al centro de salud del municipio, debía ser atendido en un hospital de mayor nivel porque la herida le comprometía una arteria.

Clemencia se montó en la ambulancia con el médico y dos enfermeras más. Les esperaban tres horas y media de camino, debido a que la vía principal que conduce de Málaga a Curos está restringida por un derrumbe tras las fuertes lluvias que se han registrado.



Debían tomar una vía alterna, era una trocha, un camino muy angosto lleno de lodo y piedras.



“Estábamos muy lejos porque la vía está derrumbada. La ambulancia saltaba mucho, mi hijo brincaba y todo se movía. Él me decía que le dolía mucho pero que me tranquilizara que todo iba a estar bien”, cuenta Clemencia mientras se entrecorta su voz.

Lo que Clemencia no se imaginaba era que su hijo estaba desangrándose y que no iba alcanzar a llegar con vida al área metropolitana de Bucaramanga.



Tras una hora de camino, a las 4 de la tarde de ese martes, llegando a la vereda Miraflores de Piedecuesta, su hijo no le volvió a hablar, había fallecido.

“Si hubiera estado abierta la vía en 50 minutos hubiéramos estado en Bucaramanga y le hubieran podido salvar la vida. Lo que más le duele a uno es que no hay otra manera de llegar a Piedecuesta, no teníamos opción y se me murió”, dijo Clemencia Villamizar.



Pese a este trágico suceso debían continuar hasta Bucaramanga para que hicieran el respectivo levantamiento del cadáver, las siguientes dos horas de camino estuvieron marcadas por el llanto de una madre desconsolada que no podría creer que su hijo era una víctima más de esta emergencia invernal y del descuido de las autoridades.

“Nos tocó seguir para Bucaramanga con el cuerpo por esa trocha, no había otra manera porque no iba a venir ninguna otra entidad a recogérmelo, ni el CTI ni nada, porque eso es una trocha. Yo no hallaba que hacer con el cuerpo de él”, indicó Clemencia.



Al llegar esa noche a Bucaramanga, el CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo del menor y al día siguiente fue entregado a Clemencia. “Nos vivimos esas mismas cuatro horas en el carro de la funeraria, nos tocó volver a pasar por esa trocha”, dijo.

El menor quería ser futbolista, era su sueño, “tenía mucha destreza para jugar fútbol, también estaba validando el bachillerato y quería estudiar en la universidad”, cuenta Clemencia.



Clemencia hace una reflexión sobre la falta de atención que ha tenido el Gobierno con estos municipios. “Me da temor de que llegue a pasar otra cosa igual, todos tenemos derecho a la vida. Tienen que estar pendientes de nosotros, porque nos dejan morir. Esta vez fue mi hijo y mañana puede ser cualquier persona”, dijo.

Cuando los políticos visitan este municipio lo hacen en un helicóptero que aterriza a 20 minutos de Santa Bárbara, en la vereda La Ceba y Clemencia diariamente se pregunta el por qué no vinieron a recoger a su muchacho en helicóptero.



“El descuido de los gobernantes es muy grande, porque acá saben que estamos atrapados. Yo les decía a los médicos que por qué no llamábamos un helicóptero donde vienen todos los políticos a la vereda La Ceba, que está a 20 minutos de acá”, explica sin consuelo.



En el pueblo recuerdan a su hijo con cariño, como aquel joven que jugaba fútbol con un particular talento y que ya no podrán ver más en la cancha.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA