El drama de joven con cáncer avanzado que requiere traslado a Bogotá

La familia de una joven de 14 años, oriunda del municipio del Carmen del Chucurí (Santander), están librando una batalla que busca que la menor reciba la atención especializada requerida, y catalogada de urgencia, tras ser diagnosticada con un cáncer sacrolumbar, el cual ataca la zona donde está ubicado el hueso sacro, entre una vértebra y el coxis.



La familia de la adolescente, quien cursa sus estudios secundarios en un colegio en Villavicencio, manifestó que Asmet Salud EPS se ha tardado en remitirla a un centro de atención especializada porque el 10 de septiembre pasado fue internada en una clínica de Piedecuesta sin ser trasladada a pesar de la gravedad de la enfermedad.

En el centro de atención del municipio, anexo al área metropolitana de Bucaramanga, determinaron la complejidad del cáncer tras practicarle diferentes exámenes como una radiografía, una tomografía y una resonancia magnética, la cual develó un tumor, para finalmente practicarle una biopsia y concluir que este es cancerígeno.



De acuerdo con Janeth Silva Vera, prima de la paciente, el cáncer de la menor se ha extendido por la columna, la médula, el colón y el músculo ilíaco de la niña que ha perdido el control de esfínteres.

“Hoy amanecimos decididos a denunciar por medios de comunicación. Nos damos cuenta de que a diario sucede esto, y a veces esta es la manera como ellos toman medidas para hacer las cosas. (…) Ellos [la EPS] saben la gravedad de la enfermedad de la niña. Le han tenido que aplicar morfina para el dolor”, refirió.



Traslado



El pasado martes, tras tres semanas de hospitalización, sumadas al intenso dolor generado por la enfermedad, Silva Vera decidió pagar una consulta particular con una oncóloga de la Clínica San Luis de Bucaramanga, especialista que la exhortó a trasladar a la menor a dicha institución para ser atendida.

“Ella vio la historia clínica porque yo no podía traer la niña, por lo que estaba hospitalizada en la clínica de Piedecuesta, y me dijo que mi prima tiene que ser atendida acá”, contó Silva Vera, agregando que ese mismo día en la noche, la joven fue trasladada de la Clínica de Piedecuesta a la Clínica San Luis, institución que no tiene convenio con Asmet Salud.



Sin embargo, el traslado no trajo una luz positiva en la historia de la joven carmeleña, pues al ser estudiado su caso a profundidad por el personal de la San Luis, les dijeron, en palabras de Silva Vera, que “nosotros no podemos hacer algo por la niña, ella tiene algo mucho más grave de lo que superficialmente se veía acá”.

Un caso delicado



El estado de salud de la joven es crítico, por lo que declararon que era urgente su traslado a Bogotá, donde se encuentra el Instituto Nacional de Cancerología, la cual “cuenta con la infraestructura apropiada para tratar el caso de la niña”, dijo Silva Vera.

La familia de la paciente se encuentra luchando contrarreloj, buscando desesperadamente los medios o la forma de lograr el traslado a la capital, que como toda intervención médica especializada, tiene altos costos.

“La niña requiere con urgencia la atención en cuarto nivel de cancerología en Bogotá. Nos fuimos con toda la documentación a Asmet Salud, a la Superintendencia, y nos dicen que tenemos que esperar, que hay muchísimos casos. Esto no es de esperar, la doctora nos dijo ayer que la niña puede quedar parapléjica", aseveró Silva Vera, con la esperanza de que este caso pueda recibir la ayuda de otras personas para que la joven de 14 años reciba la atención especializada que requiere, pues su vida está en peligro.



MARÍA ALEJANDRA ACELA

ADN/EL TIEMPO

BUCARAMANGA