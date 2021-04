El drama de conseguir una cama UCI en Santa Marta

Encontrar una cama UCI es casi imposible por estos días en Santa Marta. Ya seis de las 10 clínicas se quedaron sin disponibilidad para recibir pacientes de alta complejidad y las otras cuatro restantes están al límite de su capacidad.



Según el reporte oficial de este domingo 4 de abril, la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad está en un 92.2 por ciento, lo que indica que de las 209 camas habilitadas, solo 17 siguen disponibles.

El tercer pico de la pandemia ha sido el más agresivo hasta ahora la capital del Magdalena. Ni siquiera las medidas estrictas que decretaron en marzo han logrando frenar los contagios y la red hospitalaria colapsó.



En las áreas habilitadas en las clínicas para casos Covid, muchos enfermos en condiciones delicadas llevan de tres a cuatro días a las espera que se les habilite una cama UCI que pueda salvarles la vida.



(También: Luto en la Sergio Arboleda, falleció directora de posgrados)



Mientras tanto, sus familiares gestionan por todas partes en la ciudad y hasta en otros departamentos la atención que requiere con urgencia su ser querido.



Cada minuto es crucial para que el virus no deje otro desenlace fatal. Aun así las respuestas negativas a las solicitudes de camas, cada vez son más frecuentes

Algunos testimonios

María Hernández asegura que lleva dos días esperando una cama para su hermano que entró por urgencias con dificultades respiratorias.



“Solo nos dicen qué hay que esperar y mientras tanto su salud desmejora con el paso de las horas”, contó la mujer.



Otro caso es el de Cindy Mestre, quien hasta ha escrito desesperada en las redes sociales, pidiendo que alguien le informe dónde puede encontrar una UCIs disponible.



Ella tiene a un familiar y varios amigos que están requiriendo de forma urgente una atención especializada porque el Covid los tiene en una situación delicada.

Mi esposo fue a la clínica de la Mujer y le dijeron que no están atendiendo a pacientes con sospecha de Covid porque no hay espacio FACEBOOK

TWITTER

Santa Marta varias semanas durante este momento crítico que afronta por el virus, se apoyó con la red hospitalaria de Cartagena, Barranquilla y Valledupar a donde remitió pacientes de alta complejidad.



No obstante, en dichas ciudades el panorama también se ha agravado y se suspendieron las remisiones por la alta ocupación hospitalaria que alcanzaron.



Ahora a las clínicas de la capital del Magdalena les ha tocado cubrir toda la demanda de enfermos que sigue creciendo no solo en el Distrito, sino también en los municipios.



Ante este difícil panorama los médicos enfrentan el dilema de distribuir una cama por orden de llegada, por edad o por posibilidades que tiene de vivir. Este proceso de selección, sería la única alternativa, pues actualmente el sistema de salud de la ciudad no está dando abasto.



(Lea: Las impactantes imágenes de inundaciones en Cali y Palmira)





Algunos familiares de enfermos de Covid, aseguran que ya hay varios centros asistenciales que ni siquiera están recibiendo los casos leves.



“Mi esposo fue a la clínica de la Mujer y le dijeron que no están atendiendo a pacientes con sospecha de Covid porque no hay espacio; en la clínica Mar Caribe lo recibieron, pero le mandaron medicación y le dieron salida porque tampoco tenían un lugar”, manifestó María Helena Mendoza.



En Santa Marta la disponibilidad de UCIs está distribuida así: El Hospital Julio Méndez Barreneche tiene 11 camas; la clínica El Prado cuenta con cuatro y la Cehoca y Benedicto mantienen una sola respectivamente.



Del 100 por ciento de la ocupación, el 70 por ciento está siendo destinada a pacientes Covid, el 22% a patologías generales y apenas el 8% sigue disponible.

Actualmente el 88% de los enfermos son del Distrito y el 12% fueron remitidos de los municipios.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Lea más noticias de Colombia

-41 muertos en Barranquilla y Atlántico por covid-19 en este domingo



-Alerta por asesinato de cuatro personas en Circasia, Quindío