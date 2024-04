El drama de Claribel Moreno, la madre que busca a su hija desaparecida en Cartagena

“Se perdió el papá del futbolista, el guajiro, y al otro día salió el director del Ejército, el gobernador, el de la policía. Salían hablando de que lo iban a buscar, que ya habían rodeado todo, y rápido lo encontraron (…) y se perdió la hija mía y ni el denuncio me lo querían recibir”.

Durante los últimos 31 meses, Claribel Moreno Castillo no solo ha acumulado documentos, fotografías y fechas; también ha acumulado rabia, amargura y hasta amenazas y atentados en medio de sus investigaciones por la desaparición de su hija Natalia Buitrago.

No es posible que se la haya tragado la tierra, lo sabe, pero denuncia que así se lo han querido hacer creer.

A su vida le hace falta una parte desde el 18 de agosto del 2021, cuando la segunda de sus cuatro hijos desapareció durante un viaje a Cartagena que había realizado en compañía de su pareja, Hernán Darío Jiménez Herrrera.

Se supone que iba a pasar unos días con amigas por su cumpleaños, no le había dicho que estaba con su pareja. Apenas el día anterior había tenido noticias de que estaba bien. Luego pasaron ocho días y no volvió a saber de ella.

“Pensé que el celular se le había dañado, que se le pudo haber caído al mar o algo –señala–. Pero los días pasaban y pasaban, y no me llegaba ninguna señal de vida”.

La primera semana de septiembre de ese año, Claribel viajó para Cartagena a buscar a su hija. Quiso poner la denuncia en esa ciudad, pero denuncia que no se la recibieron.

Deambuló casi ocho días con una gran fotografía de Natalia preguntando por su paradero, pero el dinero empezó a escasear, el poco apoyo que dice haber recibido de las autoridades también frenó su búsqueda y tuvo que regresar a Jamundí, donde residía en aquel momento.

Hasta entonces, Hernán Darío, con quien su hija empezó una relación cuando aún era menor de edad y con quien había convivido desde hacía cinco años, no había aparecido para unirse a la búsqueda de Natalia.

Una relación violenta

Siete meses antes de su desaparición, Natalia se había ido a vivir a Dosquebradas, en Risaralda, con Hernán Darío, tras una separación corta que tuvieron porque en varias ocasiones él llegó a maltratarla.

“Él le prometió que iba a tomar unas clases para aprender a dejar de ser celoso –relata Claribel–. Ahí se fueron a vivir a Dosquebradas, pero llevaban una relación de cinco años y también habían vivido juntos en Jamundí”.

Natalia nació el 12 de agosto de 1999. Conoció a Hernán Darío poco antes de cumplir los 17 años. Claribel no tiene certeza sobre la edad de la pareja de su hija, pero cree que ronda los 43 años. Se conocieron en un gimnasio del municipio vallecaucano.

La joven jamundeña realizó cursos de actuación, modelaje y durante mucho tiempo se dedicó a la cosmetología, su madre asegura que es una mujer independiente, que ha sabido mantenerse gracias a múltiples cursos realizados y su conocimiento en maquillaje.

No conoce mucho de la relación que tenían ambos. Natalia no contaba mucho y lo que pudo conocer llegó por boca de otras personas que solo se lo contaron luego de la desaparición de la joven.

La única vez que supo de los problemas que tenían fue justo antes de que Natalia se fuera para Dosquebradas.

“Ella llegó a la casa golpeada, con sangre, dijo que él le había partido el celular –cuenta–. Días después él le pagó a unos gamines para que le quemaran la moto que le había regalado, pero uno enamorado, usted sabe…”.

En Dosquebradas sí le recibieron la denuncia y con el documento de su búsqueda regresó a Cartagena para llenar con el rostro de su hija la ciudad y sus playas.

Días después logró encontrar un contacto de Hernán Darío. Hablaron y le dijo que ya no estaban juntos, que su relación había terminado mucho antes de que Natalia se fuera para Cartagena.

Atar cabos

Claribel estuvo en Crespo, en Cartagena, dejando en la sede de la Fiscalía la denuncia por la desaparición de su hija. Mientras continuaba sus indagaciones personales (ha llegado, incluso, a contratar un investigador privado) empezó a rastrear a Hernán Darío, conocer un poco más del hombre que durante los últimos cinco años había tenido una relación con Natalia.

“Como las autoridades no hacían nada, tuvimos que empezar por nuestros propios medios –señala–. Logramos recuperar la cuenta de Instagram de Natalia y ahí encontramos unos videos de ellos en Bora Bora, se alcanza a ver el rostro de Hernán Darío y él sigue diciendo que no estuvo con ella”.

En sus largos recorridos, Claribel, de 53 años, estuvo en el bar que visitaron Natalia y Hernán Darío la noche del 17 de agosto en frente de la Torre del Reloj. En ese lugar, asegura, una de las meseras sostuvo haberlos visto.

De hecho, la misma mesera explicó que vio a Natalia grabar uno de los videos que se pudieron rescatar de su cuenta de Instagram.

Pero las autoridades no han escuchado las versiones de Claribel. Quizá también juega en contra el desespero de una madre, pero asegura que la justicia no ha hecho mucho por su caso.

Desde la Sijín de la Policía de Cartagena, le explicaron a EL TIEMPO que el caso se encuentra en manos del CTI de la Fiscalía.

El abogado David Alfonso, encargado de llevar el caso de Claribel, sostiene que la demora de parte de las autoridades en atender las denuncias fue lo que provocó el retraso del caso.

“No hubo un proceso adecuado –sostiene Alfonso–. Nosotros empezamos a hacer toda la revisión cinco meses después, esto generó, por ejemplo, que sobre las cámaras de seguridad ya hubiera otras grabaciones y otros impedimentos para empezar con el caso. De hecho, no hay una prueba contundente contra el principal sospechoso, que es Hernán Darío. Si bien se hicieron las actividades, no fueron actos urgentes”.

Amenazas

Claribel denuncia haber recibido demandas por calumnia por sus constantes señalamientos contra Hernán Darío, pero su abogado explica que no han prosperado.

No obstante, hace varios meses, su hija mayor tuvo que salir del país por un atentado recibido una madrugada que salía a trabajar.

“Ella trabajaba en la Clínica Imbanaco y una madrugada que salía a trabajar la siguió una camioneta, que en un punto le cerró el camino y le hizo varios disparos –cuenta la afligida madre–. Ahora soy yo sola contra el mundo porque ella se tuvo que ir del país luego de eso”.

Con la cuenta de Instagram de su hija, y con una propia, Claribel se ha encargado de difundir su mensaje para suplicar por la ayuda de las autoridades y señalar a quienes ella considera, por lo menos, responsables de no tener noticias de su hija.

Asegura que ha recibido apoyo, pero también algunas amenazas. De hecho, en estos momentos prefiere no revelar su ubicación actual porque tuvo que irse de Jamundí para continuar con sus denuncias.

Sobre Hernán Darío Jiménez se pudo conocer que en diciembre del 2022 fue detenido al interior de un inmueble en la colonia Narvarte, Benito Juárez (Ciudad de México) por supuestos vínculos con temas relacionados con narcotráfico.

“Esta persona, al parecer, ha tenido negocios ilegales –señala el abogado–. Es una persona que puede atentar contra la vida de Claribel. Estuvo preso en México y se ha sabido que también le pegaba a otras parejas. La seguridad para ella es compleja”.

EL TIEMPO consultó si en Colombia existen antecedentes o procesos en contra de Hernán Darío, sin embargo, no se conoció sobre ninguno.

Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de indagación. Hasta el momento, el fiscal preparó una carta rogatoria para acceder a la información del celular de Natalia, pero, según explicaron al abogado, dicho documento no ha sido autorizado por la Fiscalía.

Desde la soledad a la que se ha condenado por no claudicar en su búsqueda, Claribel ruega a la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, quien recién fue posesionada el pasado 22 de marzo, que le ayude a agilizar el proceso con el que espera obtener más información del caso.

“Me han llegado fotos de él, que lo ven en Jamundí o en otras partes –cuenta Claribel–. Pero no sé nada, no he hablado con él. Necesito que me ayuden en este proceso. No me importa que me demanden o que me cierren las cuentas de Instagram, yo voy a saber lo que pasó con mi hija”.

