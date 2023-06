Unos 150 uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar estará al frente de los operativos de seguridad en las principales vías del departamento con motivo del puente festivo del Corpus Christi.



El comandante Departamento Policía Bolívar, coronel José Abdón Galindo Sánchez, dijo que los uniformados estarán brindando seguridad en toda la red vial departamental, mediante la implementación de 7 áreas de prevención y control, donde se adelantarán campañas de sensibilización para prevenir la accidentalidad bajo el lema “En la vía proteja la vida”.

Este tipo de campañas busca que los conductores que van en carretera paren y hagan pausas activas.



El oficial recordó que sobre los principales ejes viales hay puestos de control, donde se hará revisión de documentación, control de velocidad con radares, alcohosensores entre otros.



Por el departamento del Bolívar se espera que cerca de 58 mil vehículos se movilicen por las vías durante los días festivos.

La Policía informó que hará presencia en los sitios de concentración como balnearios, fincas de recreo, parques, hospedajes, piscinas, entre otros, informando sobre las campañas de auto protección con el ánimo de velar por la tranquilidad y evitar la materialización de cualquier delito.



“Hemos dispuesto todas nuestras capacidades humanas, tecnológicas y logística para que este puente festivo "Corpus Christi", en las vías del departamento, se lleve a cabo con todas las garantías de seguridad y tranquilidad; por eso, recomendamos a los viajeros, para que acaten todas las normas de tránsito, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, para que lleguen a sus destinos sin ningún contratiempo”, dijo el coronel Galindo.

Antes de viajar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



* Antes de poner en marcha el vehículo. Verifique el equipo de seguridad y prevención con los 9 elementos esenciales que este debe tener: gato, cruceta, señales reflectivas, extintor, botiquín de primeros auxilios, tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuesto y linterna.



* Respete en todo momento las señales de tránsito: no adelante en doble línea continua o en sitios prohibidos, no realice maniobras peligrosas, no exceda los límites de velocidad, etc.



* No conduzca en estado de embriaguez. No solo es una norma de tránsito, es sentido común y respeto por la vida propia y la de otros.



* Verifique que todas las luces externas del vehículo prendan, estén limpias y funcionen perfectamente. Cuando llueve es importante ser visibles para otros conductores.

