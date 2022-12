Como único y épico describe Luis Eduardo Giraldo el día en que le vendió al astro del fútbol argentino, Lionel Messi, un par de tenis en el centro comercial SanAndresito de Pereira. Nadie, antes de ver las pruebas, cree que el hoy campeón del mundo haya comprado calzado que probablemente no fuera original o dado por las grandes marcas que lo patrocinan.



Solo las fotos que guardan algunas personas como tesoro en las salas de su casa comprueban que ‘el 10’ estuvo en el centro de Pereira acompañado por otros jugadores de la selección Argentina.



Corría enero de 2005 cuando Messi, en ese entonces jugador del FC Barcelona, llegó a disputar el Mundial de Fútbol sub 20 a Pereira. Entre los ratos libres de la concentración recorría los parques y calles cercanos al hotel donde se hospedaba, pero fue el 13 de enero cuando llegó por casualidad al centro comercial San Andresito, ubicado en el centro de la capital risaraldense.



“Yo estaba por ahí, cuando eso le ayudaba a los dueños a vender tenis y ellos me daban 5.000 o 10.000 según la venta. Ese día, por coincidencia, llegaron varios jugadores y yo estaba atendiendo el negocio. Nunca voy a olvidar lo que compró: unos tenis blancos de talla 31. Tenían un chulo dorado y cuatro cámaras en la parte de atrás, de esos que se usaban en la época”, narró Giraldo.



Muchos, como lo reconoce el propio comerciante, dudan que un personaje como Messi haya comprado allí el calzado. Entre otras cosas porque no todos los zapatos que se vendían allí eran originales o de grandes marcas. Messi compró unos tenis de 75.000 pesos, ¿quién podría creerlo’.



“La gente se ríe y no cree, pero yo me acuerdo de todo patente. Me dio 100 dólares para pagar y yo hice toda la vuelta. Valieron 75.000 y yo le llevé la devuelta hasta el hotel; por ese favor él me regaló 10.000 pesos. La verdad que no creo que fueran originales, no parecían a la vista”, mencionó.



En medio de risas, Giraldo cuenta que era gracioso ver a estos jóvenes talentos en un espacio tan diferente a su realidad; sin embargo, no todos, ni siquiera Messi, tenían la fama que hoy ostentan. Además, asegura que – en honor a la verdad- debe contar que no eran para Lionel.



“En medio de la compra, él me contó que eran para su hermano, así que creo yo que nunca los usó”, contó.



Del particular suceso hay pocas pruebas, a excepción de la foto que Giraldo luce con orgullo en la sala de su casa y de una joven testigo presencial del hecho que asegura lo vivió todo. “En esa época no había muchos celulares con cámara, yo tenía una de solo cuatro foticos y con esa retraté ese momento de la historia y la publiqué 14 años después. Ha sido toda una sensación”, agregó.



Laura Mendoza, una joven pereirana, es de las pocas testigos del hecho. Ella, junto con una amiga estuvieron en el lugar indicado, el momento indicado. “Yo fui con mi amiga a comprar unos dulces que vendíamos en el colegio y que eran los que nos dieron la plata para ir a muchos partidos de ese mundial. Cuando llegamos estaba el bus parqueado afuera y un alboroto dentro que porque los jugadores estaban comprando tenis”, narró la joven.

Nadie me cree que conocí a Lionel Messi comprando tenis en Sanandresito de Pereira en 2005. https://t.co/1DdyjT1OpY — Laura Mendoza 🎙💚 (@Lawamendoza) May 24, 2019

Ella, al igual que otros seguidores de este deporte, sabían que 'Lio' jugaba en el Barcelona y que – aunque no se hablaba tanto de él- empezaba a ser uno de los grandes. Como con otros testigos, aunque lo vio todo, solo tiene su palabra, pues tampoco tenía celular.



“Solo existe, creo, la foto que se tomó el señor. El resto está en la memoria de los estábamos ahí. Lo cierto es que en esa época era común verlos por toda la ciudad; inclusive hay fotos de ellos en piscinas del parque – que hoy es Consota- porque allá entrenaban”, agregó Mendoza.



Los entrenamientos en particulares espacios, las filas para rotarse el computador con internet en una cabina del centro de Pereira y hasta los CD en blanco que les vendía Luis Eduardo Giralda para cargar las fotos y enviar a sus familias en Argentina hacen parte de las increíbles anécdotas que algunos pereiranos tienen con Messi y otros astros de la albiceleste y que – como dice- Rose al final de Titanic: “ahora solo existen en su memoria”.

