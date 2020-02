El dengue no da tregua en Sucre

La falta de conciencia de la ciudadanía sucreña que persiste en almacenar agua en recipientes y tanques sin tomar la precaución de taparlos, tiene disparada la proliferación del aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue.



Principalmente esta causa ha contribuido para que en los primeros 43 días del año, en Sucre ya se registran 608 casos de dengue clásico y 18 casos más de dengue grave, siendo Sincelejo el que más casos reporta con un total de 270.

Los registros de la secretaría de salud departamental dan cuenta de que otros municipios como Sincé reportan 57 casos, Ovejas 47, Los Palmitos con 33, Sampués con 22, San Pedro con 20, Tolú con 17, 15 casos en Toluviejo y 13 en el Roble; mientras que en otros 14 municipios se tiene reporte de menos de 10 casos en cada uno. Cabe anotar que a la fecha el único municipio del departamento que no registra ningún caso es Chalán.



Según reportes oficiales de las personas que presentan dengue, un porcentaje del 57% ha asistido al centro de salud, y han sido hospitalizados, siendo los menores de edad la población que más enfermos por dengue reporta en edades entre los 9 y 17 años.



En el departamento de Sucre los casos de dengue no han descendido desde el año anterior, que cerró con 6.500 casos, que fueron dados a conocer por el Ministerio de Salud, por lo que instó a la secretaria de salud departamental Patricia Chica, a implementar medidas rápidas con el fin de que el dengue no continúe en aumento en Sucre.





Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo